Спасение от инсульта, раритетная «Волга» и перемены в «Авангарде». Омск сегодня

Омский «Авангард» обменялся с московским «Спартаком» нападающими. В столицу отправится 21-летний форвард Дмитрий Соловьев, а за «ястребов» теперь будет выступать Марк Верба. Контракт с Вербой рассчитан до конца нынешнего сезона. В «Авангарде» нападающий будет играть под № 43. В КХЛ Марк Верба провел 85 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков.