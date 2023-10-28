Спасение от инсульта, раритетная «Волга» и перемены в «Авангарде». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Новость № 1. Омские врачи спасли мужчину от обширного инсульта
48-летнего пациента с признаками приближающегося инсульта привезли в БСМП № 1 на машине скорой помощи. Медики провели операцию и достали из артерии 7-сантиметровый тромб. Врачи напомнили о симптомах, при проявлении которых необходимо немедленно вызвать скорую.
Новость № 2. В Омске за 655 тысяч выставили на продажу раритетную «Волгу»
В Омске выставили на продажу черную «Волгу» 1960 года выпуска в комплектации «ГАЗ-М-21И». Автомобиль прошел капитальный ремонт. Цена раритетной машины — 655 тысяч рублей. Владелец уверяет, что «Волга» — «просто огонь». Автомобиль успел «намотать» 64 тысячи километров. Владелец готов к торгу.
Новость № 3. Перемены в омском «Авангарде». Клуб подписал контракт с Марком Вербой, но поместил в список отказов Зията Пайгина
Омский «Авангард» обменялся с московским «Спартаком» нападающими. В столицу отправится 21-летний форвард Дмитрий Соловьев, а за «ястребов» теперь будет выступать Марк Верба. Контракт с Вербой рассчитан до конца нынешнего сезона. В «Авангарде» нападающий будет играть под № 43. В КХЛ Марк Верба провел 85 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков.
Также сегодня стало известно, что 28-летнего Зията Пайгина поместили в список отказов. Если игроком в течение двух суток не заинтересуется другой клуб из КХЛ, то он отправится в Высшую хоккейную лигу.