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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Спасение от инсульта, раритетная «Волга» и перемены в «Авангарде». Омск сегодня

Спасение от инсульта, раритетная «Волга» и перемены в «Авангарде». Омск сегодня

28 октября 2023, 14:06
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Омские врачи спасли мужчину от обширного инсульта

48-летнего пациента с признаками приближающегося инсульта привезли в БСМП № 1 на машине скорой помощи. Медики провели операцию и достали из артерии 7-сантиметровый тромб. Врачи напомнили о симптомах, при проявлении которых необходимо немедленно вызвать скорую.

Вытащили 7-сантиметровый тромб. Омские врачи спасли мужчину от обширного инсульта
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Новость № 2. В Омске за 655 тысяч выставили на продажу раритетную «Волгу»

В Омске выставили на продажу черную «Волгу» 1960 года выпуска в комплектации «ГАЗ-М-21И». Автомобиль прошел капитальный ремонт. Цена раритетной машины — 655 тысяч рублей. Владелец уверяет, что «Волга» — «просто огонь». Автомобиль успел «намотать» 64 тысячи километров. Владелец готов к торгу.

Как у Владимира Путина. В Омске за 655 тысяч продают раритетную «Волгу»
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Новость № 3. Перемены в омском «Авангарде». Клуб подписал контракт с Марком Вербой, но поместил в список отказов Зията Пайгина

Омский «Авангард» обменялся с московским «Спартаком» нападающими. В столицу отправится 21-летний форвард Дмитрий Соловьев, а за «ястребов» теперь будет выступать Марк Верба. Контракт с Вербой рассчитан до конца нынешнего сезона. В «Авангарде» нападающий будет играть под № 43. В КХЛ Марк Верба провел 85 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков.

«Авангард» обменял Дмитрия Соловьева на игрока «Спартака» Марка Вербу
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Также сегодня стало известно, что 28-летнего Зията Пайгина поместили в список отказов. Если игроком в течение двух суток не заинтересуется другой клуб из КХЛ, то он отправится в Высшую хоккейную лигу.

Есть 48 часов. Защитника «Авангарда» Зията Пайгина поместили в список отказов
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