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В Омске водитель погиб, врезавшись в бетонный забор

Смертельное ДТП. В Омске легковушка влетела в бетонный забор

28 октября 2023, 02:42
Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омске водитель погиб, врезавшись в бетонный забор

Авария произошла в пятницу вечером на улице Братская.

Вчера, 27 октября, около 19 часов в Ленинском округе Омска произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе омской полиции.

По предварительным данным, 72-летний мужчина за рулем Nissan ехал по улице Братской и возле дома № 4Б влетел в бетонный забор. В результате удара автомобиль перевернулся на бок. Водитель скончался на месте происшествия.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Фото: Управление МВД России по Омской области
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#Происшествия#Омск#Проверка#Происшествие#Ленинский округ#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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