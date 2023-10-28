Смертельное ДТП. В Омске легковушка влетела в бетонный забор

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Вчера, 27 октября, около 19 часов в Ленинском округе Омска произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе омской полиции.
По предварительным данным, 72-летний мужчина за рулем Nissan ехал по улице Братской и возле дома № 4Б влетел в бетонный забор. В результате удара автомобиль перевернулся на бок. Водитель скончался на месте происшествия.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.