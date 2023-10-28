С кругом для езды и полем для прогулок. В Омской области продают конюшню за 20 млн

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Омской области выставили на продажу конюшню. Хозяйство находится в селе Любино-Малоросы Любинского района. Общая площадь участка составляет 8 гектаров. Цена готового бизнеса — 20 млн рублей.
«Предлагаем Вашему вниманию конюшню! 8 Га земли, круг для езды, котлован, поле для конных прогулок», — говорится в объявлении.
Для лошадей предусмотрено кирпичное теплое строение общей площадью 1000 квадратных метров. Имеется летний загон (222 кв. м.), скважина, электричество. Причины продажи бизнеса в объявлении не указаны.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 26 млн выставили на продажу гостиницу «Грезы». В отеле 19 номеров, есть кухня с банкетным залом, сауна и хамам с бассейном.