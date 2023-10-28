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С кругом для езды и полем для прогулок. В Омской области продают конюшню за 20 млн

28 октября 2023, 13:30
Фото: 1MI
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В Омской области выставили на продажу конюшню за 20 млн рублей

Готовый бизнес находится в Любинском районе. В лот входит участок в 8 гектаров и кирпичное строение площадью около тысячи квадратных метров.

В Омской области выставили на продажу конюшню. Хозяйство находится в селе Любино-Малоросы Любинского района. Общая площадь участка составляет 8 гектаров. Цена готового бизнеса — 20 млн рублей.

«Предлагаем Вашему вниманию конюшню! 8 Га земли, круг для езды, котлован, поле для конных прогулок», — говорится в объявлении.

Для лошадей предусмотрено кирпичное теплое строение общей площадью 1000 квадратных метров. Имеется летний загон (222 кв. м.), скважина, электричество. Причины продажи бизнеса в объявлении не указаны.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 26 млн выставили на продажу гостиницу «Грезы». В отеле 19 номеров, есть кухня с банкетным залом, сауна и хамам с бассейном.

«Грезы» с хамамом и бассейном. В Омске рядом с вокзалом продают гостиницу за 26 млн
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#Бизнес#Омская область#Электричество#Продажа#Лошадь#Любинский район#Евгений Игишев#Ферма#Скважина#Лошади#Конюшня
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