Показать людям с нарушениями другой мир. О тех, чья работа на первый взгляд не видна

— Очень показательно было сравнивать: при отъезде они на вокзале такие растерянные воробушки. И потом, когда мы возвращались через 12 дней, они были совершенно другими людьми. У них горели глаза, они были полны впечатлений от общения. Многие после этих поездок увлекались занятием спортом. Но важно другое: мы немного изменили качество их жизни, показали им другой мир, что окрыляет и воодушевляет — и их, и нас. И я от этого получала удовольствие, чувствуя свою причастность к происходящим с ребятами положительным изменениям. После таких поездок мы получали много благодарностей. Сами ребята или их родные писали, что в результате этой реабилитации они стали более самостоятельными, перестали бояться или стесняться сами выходить на улицу, — вспоминает Евгения Мороз.