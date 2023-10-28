Показать людям с нарушениями другой мир. О тех, чья работа на первый взгляд не видна

Posted 28 октября, 12:30
Published 28 октября, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Когда всё проходит гладко и без ЧП, их работу не видно. И, кажется, что всё получается как-то само собой. Деятельность этих людей становится заметной только тогда, когда они по каким-то причинам из своей сферы уходят, работа не выполняется, и всё буквально рушится. Это об организаторах взаимодействия с инвалидами на местах, о тех, кто из года в год кропотливо и добросовестно выполняет свою работу, обеспечивая спортивную, трудовую занятость, обучение, реабилитацию, отдых людей с нарушениями.
Яркий пример такого специалиста Евгения Мороз из ДНР. Почти 25 лет своей жизни Евгения посвятила работе в должности начальника учебно-спортивного отдела Донецкого республиканского центра адаптивной физкультуры и спорта.
— То есть почти всю свою сознательную жизнь я посвятила работе с особыми людьми. Так сложилось. Это моё первое и единственное место работы. И, наверное, моё место, — рассказывает героиня проекта #безграничные_донбасс.
Сама о себе Евгения иронично говорит: она — бумажный функционер. Её задача — организовать мероприятия для людей с ограниченными возможностями, всех в нужный момент собрать, увлечь ребят, что-то кому-то из них подсказать. Но признаётся: не всё так просто — иногда приходится подключать и личные связи и знакомства, чтобы что-то для подопечных центра решить, пробить, попросить. Возможно, именно поэтому Евгения считает, что нерешаемых задач не бывает.
И даже выезжая на разные соревнования, она ставит себе цель: познакомиться с как можно большим количеством людей из других регионов России. Ведь это так важно для развития адаптивного спорта в ДНР. Например, во время одного из последних выездов Евгении удалось познакомиться с московским тренером. Итог знакомства: он пригласил адаптивных спортсменов из ДНР на свой турнир.
Правда, Евгения признаётся: в начале своей карьеры в центре она испытывала определённые трудности, у неё был некий внутренний барьер — в виде жалости к людям, с которыми работает. Но потом она переборола себя, поскольку уверена, жалость в данном случае — очень плохое чувство.
— С людьми с инвалидностью нужно просто работать на равных. Это обычные люди — да, имеющие некоторые отклонения, но они не мешают ни общению, ни развитию в спорте. И наблюдать за тем, как ребята тренируются, даже совершая ошибки, растут, прогрессируют, очень радостно, — говорит сотрудница центра адаптивного спорта.
Героиня проекта #безграничные_донбасс отмечает: ей приходилось участвовать в организации не только спортивных соревнований, но и реабилитационных программ для людей с инвалидностью. Так, много лет она сопровождала группы ребят с нарушениями в поездках в реабилитационный центр в Евпатории. Говорит: очень было приятно наблюдать за тем, как её подопечные меняются в результате этих поездок.
— Очень показательно было сравнивать: при отъезде они на вокзале такие растерянные воробушки. И потом, когда мы возвращались через 12 дней, они были совершенно другими людьми. У них горели глаза, они были полны впечатлений от общения. Многие после этих поездок увлекались занятием спортом. Но важно другое: мы немного изменили качество их жизни, показали им другой мир, что окрыляет и воодушевляет — и их, и нас. И я от этого получала удовольствие, чувствуя свою причастность к происходящим с ребятами положительным изменениям. После таких поездок мы получали много благодарностей. Сами ребята или их родные писали, что в результате этой реабилитации они стали более самостоятельными, перестали бояться или стесняться сами выходить на улицу, — вспоминает Евгения Мороз.
А своим личным успехом Евгения считает именно свой трудовой путь в центре адаптивного спорта, длиною в 25 лет.
— Не каждый сможет так долго работать в кругу людей, переживших или переживающих какие-то сложности. Люди разные, у них разные характеры. А с детьми ещё труднее, бывает смотреть больно на ребятишек с инвалидностью. Иногда на каких-то мероприятиях с детьми случаются истории, когда слёзы даже сдержать трудно. Наверное, это и есть успех, что я здесь осталась и что продолжаю работать, — говорит участница проекта #безграничные_донбасс.
Людям же, для которых этот проект создан, Евгения желает не падать духом, выбрать свой путь, заняться спортом и реализацией себя.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.