Погибло больше 20 человек. В Казахстане на шахте прогремел взрыв

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
В Карагандинской области Казахстана сегодня рано утром, 28 октября, прогремел взрыв на угольной шахте имени Костенко. По предварительным данным, воспламенился газ, начался пожар. К настоящему времени известно о 21 погибшем.
«На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб», — сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».
Генеральная прокуратура начала расследование по факту нарушения правил безопасности.
В горнодобывающей компании сообщили, что все пострадавшие сотрудники получат комплексный уход и помощь в реабилитации.