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Погибло больше 20 человек. В Казахстане на шахте прогремел взрыв

28 октября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Казахстане при взрыве на шахте погибли больше 20 человек

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. В шахте могут находиться еще 23 человека.

В Карагандинской области Казахстана сегодня рано утром, 28 октября, прогремел взрыв на угольной шахте имени Костенко. По предварительным данным, воспламенился газ, начался пожар. К настоящему времени известно о 21 погибшем.

«На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остается 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются. Действует штаб», — сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».

Генеральная прокуратура начала расследование по факту нарушения правил безопасности.

В горнодобывающей компании сообщили, что все пострадавшие сотрудники получат комплексный уход и помощь в реабилитации.

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#Происшествия#Безопасность#Пострадавшие#Взрыв#Газ#Казахстан#Расследование#Погибшие#Евгений Игишев#Реабилитация#Шахта
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