Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Партия «Справедливая Россия — за правду» сегодня отмечает свой 17-й день рождения. С этим событием соратников поздравил руководитель фракции в региональном парламенте Андрей Жуковский.
«Поздравляю с 17-м днем рождения партии. „Справедливая Россия — за правду“ — мощное объединение неравнодушных людей. Все вместе мы боремся за социальную справедливость во всех жизненных сферах, ведем борьбу с бедностью. Мы единственная партия, которая защищает интересы людей, сталкивающихся с трудностями, во всех сферах — образование, здравоохранение и пенсии и других. Поэтому люди много лет поддерживают нашу партию», — отметил Андрей Жуковский.
Партия была основана в 2006 году. В нее вошли «Российская Партия Жизни», партия «Родина» и «Российская партия Пенсионеров».
За 17 лет партия «Справедливая Россия — за правду» внесла значительный вклад в развитие страны. Например, была введена прогрессивная система налогообложения, установлена ежегодная индексация пенсий в соответствии с Конституцией, ветеранам-участникам Великой Отечественной войны были возвращены их пенсии. Также партия отменила мобильное рабство и провела другие важные изменения в этот период времени.