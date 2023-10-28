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Партия «Справедливая Россия — за правду» отметила свое 17-летие

Партия «Справедливая Россия — за правду» отметила свое 17-летие

28 октября 2023, 10:15
Фото: Партия "Справедливая Россия — за правду"
Однопартийцев поздравил депутат омского Заксобрания Андрей Жуковский.

Партия «Справедливая Россия — за правду» сегодня отмечает свой 17-й день рождения. С этим событием соратников поздравил руководитель фракции в региональном парламенте Андрей Жуковский.

«Поздравляю с 17-м днем рождения партии. „Справедливая Россия — за правду“ — мощное объединение неравнодушных людей. Все вместе мы боремся за социальную справедливость во всех жизненных сферах, ведем борьбу с бедностью. Мы единственная партия, которая защищает интересы людей, сталкивающихся с трудностями, во всех сферах — образование, здравоохранение и пенсии и других. Поэтому люди много лет поддерживают нашу партию», — отметил Андрей Жуковский.

Партия была основана в 2006 году. В нее вошли «Российская Партия Жизни», партия «Родина» и «Российская партия Пенсионеров».

За 17 лет партия «Справедливая Россия — за правду» внесла значительный вклад в развитие страны. Например, была введена прогрессивная система налогообложения, установлена ежегодная индексация пенсий в соответствии с Конституцией, ветеранам-участникам Великой Отечественной войны были возвращены их пенсии. Также партия отменила мобильное рабство и провела другие важные изменения в этот период времени.

#Общество#Пенсии#Образование#Омск#Индексация пенсий#Здравоохранение#День рождения#Справедливая Россия#Налогообложение#Партия#Андрей Жуковский#Бедность#Евгений Игишев
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