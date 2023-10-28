Партия «Справедливая Россия — за правду» отметила свое 17-летие

За 17 лет партия «Справедливая Россия — за правду» внесла значительный вклад в развитие страны. Например, была введена прогрессивная система налогообложения, установлена ежегодная индексация пенсий в соответствии с Конституцией, ветеранам-участникам Великой Отечественной войны были возвращены их пенсии. Также партия отменила мобильное рабство и провела другие важные изменения в этот период времени.