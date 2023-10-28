О воплощении мечты через искусственный интеллект рассказал IT-шник с Донбасса

Все, что касается интернета, его привлекает. Увлекаться этим он начал в середине нулевых, когда знакомый предложил сделать сайт для его рекламного агентства. Тогда Андрей с помощью поисковиков стал погружаться в тему. Молодой человек считает, что сейчас создание сайтов — уже не такое перспективное направление, так как существует много конструкторов, позволяющих сделать все без навыков программирования.