О воплощении мечты через искусственный интеллект рассказал IT-шник с Донбасса

Posted 28 октября, 09:34
Published 28 октября, 09:34
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Сам Андрей передвигается в инвалидном кресле. Еще в 1998 году он получил травму шеи и с тех пор находится в коляске.
— Когда ты оказываешься в ситуации, когда ты нуждаешься в помощи регулярно, тут, в первую очередь, поддержка близких очень важна. Ты всегда знаешь, что можешь обратиться за помощью. И ты не один, и ты спокоен, что можешь заниматься своим любимым делом, не отвлекаться на какие-то бытовые моменты, — говорит Андрей.
По его мнению, никогда нельзя опускать руки и всегда нужно идти вперед. Саморазвитие — это ключ к успеху и возможность стать лучшей версией себя.
Несмотря на то, что сам молодой человек находится в инвалидном кресле, это не мешает ему заниматься разработкой сайтов и освоением искусственного интеллекта.
Все, что касается интернета, его привлекает. Увлекаться этим он начал в середине нулевых, когда знакомый предложил сделать сайт для его рекламного агентства. Тогда Андрей с помощью поисковиков стал погружаться в тему. Молодой человек считает, что сейчас создание сайтов — уже не такое перспективное направление, так как существует много конструкторов, позволяющих сделать все без навыков программирования.
Теперь он увлекается искусственным интеллектом — Chat GPT, Midjorney и так далее. По словам участника проекта #безграничные_донбасс, ИИ можно научить создавать программные коды. Для этого нужно делать правильные запросы. Именно эту сферу мужчина считает наиболее перспективной в будущем.
— Я думаю, это позволит каждому развиваться даже в творческом плане. Без каких-то талантов художника и композитора, ты можешь с помощью искусственного интеллекта, с правильным запросом, создать что-то уникальное. То есть, ты делаешь запрос, а остальное уже сделает программа. Но в любом случае авторское право будет за тобой, — рассказывает Андрей Солоид.
Именно это, по мнению мужчины, позволит воплотить идеи в любом направлении. Это может быть видео-контент, изображения, музыка.
Сам Андрей мечтает о том, чтобы закончились боевые действия, которые тянутся с 2014 года. Он рассказал, что еще тогда, чтобы быть в безопасности, ему пришлось уехать. Но позднее он вернулся домой.
— Всем нам терпения, мужества, пережить это непростое время. Я уверен, все будет хорошо. И после всего, что мы пережили, главное — сохранить человечность и сострадание друг к другу, — говорит Андрей.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.