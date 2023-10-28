Нападающий «Авангарда» Кирилл Панюков перешел в хабаровский «Амур»

26-летний хоккеист Панюков присоединился к «ястребам» в мае нынешнего года. Контракт с игроком изначально был рассчитан на три года. В прошлом сезоне Панюков провел за «Ак Барс» 68 матчей и набрал 15 очков — забил 9 шайб и отдал 6 результативных передач.