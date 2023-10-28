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Posted 28 октября 2023, 12:21

Published 28 октября 2023, 12:21

Modified 28 октября 2023, 12:23

Updated 28 октября 2023, 12:23

Нападающий «Авангарда» Кирилл Панюков перешел в хабаровский «Амур»

28 октября 2023, 12:21

Омский «Авангард» покинул нападающий Кирилл Панюков

Хоккейный клуб получил за игрока денежную компенсацию.

Нападающий Кирилл Панюков перешел из «Авангарда» в хабаровский «Амур». Взамен игрока хоккейный клуб получил денежную компенсацию, сообщили сегодня, 28 октября, на сайте команды.

«Мы благодарим Кирилла за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

26-летний хоккеист Панюков присоединился к «ястребам» в мае нынешнего года. Контракт с игроком изначально был рассчитан на три года. В прошлом сезоне Панюков провел за «Ак Барс» 68 матчей и набрал 15 очков — забил 9 шайб и отдал 6 результативных передач.

Также сегодня стало известно, что клуб подписал контракт с Марком Вербой, но поместил в список отказов Зията Пайгина.

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#Евгений Игишев#Спорт
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