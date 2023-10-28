Как у Владимира Путина. В Омске за 655 тысяч продают раритетную «Волгу»

Интересный факт. По данным базы ГИБДД по Москве и области, на Владимира Путина зарегистрированы две «Волги» — М-21 1960 года и ГАЗ-21Р 1965 года. На одном из раритетных автомобилей в 2005 году президент США Джордж Буш ездил за рулем в резиденции Путина в Ново-Огарево.