Как у Владимира Путина. В Омске за 655 тысяч продают раритетную «Волгу»

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Омске выставили на продажу черную «Волгу» 1960 года выпуска в комплектации «ГАЗ-М-21И». Автомобиль прошел капитальный ремонт. Цена раритетной машины — 655 тысяч рублей.
«Автомобиль покрашен в цвет „космос“, смотрится просто огонь, никель весь отреставрирован, салон восстановлен качественными материалами. Произведена антикоррозийная обработка, салон зашумлен качественно. Авто в идеальном состоянии и принесет много положительных эмоций новому владельцу, с авто идет большое количество оригинальных запасных частей. хороший торг у авто», — говорится в объявлении.
Автомобиль успел «намотать» 64 тысячи километров. Владелец готов к торгу.
Интересный факт. По данным базы ГИБДД по Москве и области, на Владимира Путина зарегистрированы две «Волги» — М-21 1960 года и ГАЗ-21Р 1965 года. На одном из раритетных автомобилей в 2005 году президент США Джордж Буш ездил за рулем в резиденции Путина в Ново-Огарево.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу раритетный «Москвич» за 700 тысяч рублей.