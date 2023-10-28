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Как у Владимира Путина. В Омске за 655 тысяч продают раритетную «Волгу»

28 октября 2023, 08:26
Фото: 1MI
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В Омске за 655 тысяч выставили на продажу раритетную «Волгу»

Автомобиль полностью отреставрировали. Владелец уверяет, что машина — «просто огонь».

В Омске выставили на продажу черную «Волгу» 1960 года выпуска в комплектации «ГАЗ-М-21И». Автомобиль прошел капитальный ремонт. Цена раритетной машины — 655 тысяч рублей.

«Автомобиль покрашен в цвет „космос“, смотрится просто огонь, никель весь отреставрирован, салон восстановлен качественными материалами. Произведена антикоррозийная обработка, салон зашумлен качественно. Авто в идеальном состоянии и принесет много положительных эмоций новому владельцу, с авто идет большое количество оригинальных запасных частей. хороший торг у авто», — говорится в объявлении.

Автомобиль успел «намотать» 64 тысячи километров. Владелец готов к торгу.

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Фото: drom

Интересный факт. По данным базы ГИБДД по Москве и области, на Владимира Путина зарегистрированы две «Волги» — М-21 1960 года и ГАЗ-21Р 1965 года. На одном из раритетных автомобилей в 2005 году президент США Джордж Буш ездил за рулем в резиденции Путина в Ново-Огарево.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу раритетный «Москвич» за 700 тысяч рублей.

Красно-белый красавчик. В Омске за 700 тысяч продают 68-летний «Москвич»
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#Авто#Омск#Владимир Путин#Автомобиль#Капремонт#ГИБДД#Автомобилисты#Реставрация#Евгений Игишев#Ретро
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