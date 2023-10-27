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Zivert выступила в московском метро

Zivert выступила в московском метро

27 октября 2023, 14:48
Фото: 1MI
Певица Zivert выступила на станции метро «Курская» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Выступление артистки началось в 13:00 и было транслировано на странице департамента в социальной сети «ВКонтакте», пишет 360tv.ru.

Также на станции «Мичуринский проспект» выступал певец Мот, а на станции «Курская» — Джиган.

Ранее было объявлено о начале приема заявок на участие в шестом сезоне проекта «Музыка в метро». Заявки можно отправить до 12 ноября. Победители получат возможность выступать в московском метро в течение года.

За пять сезонов проекта уже прошло более 350 тысяч выступлений в столице.

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