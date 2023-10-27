Zivert выступила в московском метро

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Выступление артистки началось в 13:00 и было транслировано на странице департамента в социальной сети «ВКонтакте», пишет 360tv.ru.
Также на станции «Мичуринский проспект» выступал певец Мот, а на станции «Курская» — Джиган.
Ранее было объявлено о начале приема заявок на участие в шестом сезоне проекта «Музыка в метро». Заявки можно отправить до 12 ноября. Победители получат возможность выступать в московском метро в течение года.
За пять сезонов проекта уже прошло более 350 тысяч выступлений в столице.