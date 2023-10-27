Женщина пострадала при выпадении из автобуса в Перми

По словам представителей ведомства: «Водитель не учел интенсивность движения и не выбрал безопасную скорость. Чтобы избежать аварии, он резко затормозил и выехал на полосу встречного движения. В результате изменения направления через заднюю дверь, двое пассажиров выпали на дорогу.»