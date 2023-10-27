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Женщина пострадала при выпадении из автобуса в Перми

27 октября 2023, 11:51
Вечером произошел случай возле дома на улице Светлогорская, 10, в Кировском районе. По информации от краевого управления Госавтоинспекции, из автобуса выпали два пассажира.

По словам представителей ведомства: «Водитель не учел интенсивность движения и не выбрал безопасную скорость. Чтобы избежать аварии, он резко затормозил и выехал на полосу встречного движения. В результате изменения направления через заднюю дверь, двое пассажиров выпали на дорогу.»

Согласно свидетельским показаниям, одна женщина при падении оказалась под машиной. Ее доставили в больницу, но она отказалась от госпитализации, пишет ФедералПресс.

Происходит проверка этого инцидента, а также начато административное расследование.

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