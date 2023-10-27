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Вспышка инфекции произошла на фестивале детских цирковых коллективов

27 октября 2023, 11:57
По информации, полученной от краевого Роспотребнадзора, среди детей, принимавших участие в Всероссийском фестивале-конкурсе детских цирковых коллективов, были выявлены случаи заболевания норовирусом.

Причиной этого стала неправильная работа сотрудников столовой, где питались участники мероприятия. В результате, инспекторы Роспотребнадзора вынесли предписание о приостановке работы столовой и направили материалы об административном нарушении в суд, пишет ФедералПресс.

Также составлен протокол об отсутствии уведомления о проведении фестиваля-конкурса со стороны его организаторов. В столовой собраны пробы для дальнейшего исследования. Следует отметить, что все пострадавшие дети находятся под наблюдением врачей, которые оценивают их состояние как удовлетворительное.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, связанной с предоставлением небезопасных услуг детям. Глава Следственного комитета РФ поручил информировать о ходе расследования, а также прокуратура проводит свою проверку.

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