Вспышка инфекции произошла на фестивале детских цирковых коллективов

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Причиной этого стала неправильная работа сотрудников столовой, где питались участники мероприятия. В результате, инспекторы Роспотребнадзора вынесли предписание о приостановке работы столовой и направили материалы об административном нарушении в суд, пишет ФедералПресс.
Также составлен протокол об отсутствии уведомления о проведении фестиваля-конкурса со стороны его организаторов. В столовой собраны пробы для дальнейшего исследования. Следует отметить, что все пострадавшие дети находятся под наблюдением врачей, которые оценивают их состояние как удовлетворительное.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, связанной с предоставлением небезопасных услуг детям. Глава Следственного комитета РФ поручил информировать о ходе расследования, а также прокуратура проводит свою проверку.