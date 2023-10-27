Вспышка инфекции произошла на фестивале детских цирковых коллективов

Также составлен протокол об отсутствии уведомления о проведении фестиваля-конкурса со стороны его организаторов. В столовой собраны пробы для дальнейшего исследования. Следует отметить, что все пострадавшие дети находятся под наблюдением врачей, которые оценивают их состояние как удовлетворительное.