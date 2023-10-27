Все по полочкам. В Омске прокуратура занялась ДТП, где иномарка сбила первоклассницу

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Омске сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал ребенок. Инцидент случился сегодня утром, 27 октября, на улице Андрианова.
По предварительным данным, 56-летний мужчина двигался Hyundai и в какой-то момент сбил семилетнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу и оказали ей первую помощь. Теперь первоклассница находится дома под присмотром родителей.
Ход проверки начали контролировать сотрудники региональной прокуратуры. Они оценят действия водителя и все обстоятельства произошедшего. Отметим, что авария произошла на дороге, рядом с которой находятся два образовательных учреждения и еще два детских сада.