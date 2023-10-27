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Published Сегодня, 11:33

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В Омске прокуратура занялась ДТП, где иномарка сбила первоклашку рядом со школой

Все по полочкам. В Омске прокуратура занялась ДТП, где иномарка сбила первоклассницу

27 октября 2023, 11:33
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске прокуратура занялась ДТП, где иномарка сбила первоклашку рядом со школой

Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям водителя.

В Омске сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал ребенок. Инцидент случился сегодня утром, 27 октября, на улице Андрианова.

По предварительным данным, 56-летний мужчина двигался Hyundai и в какой-то момент сбил семилетнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу и оказали ей первую помощь. Теперь первоклассница находится дома под присмотром родителей.

Ход проверки начали контролировать сотрудники региональной прокуратуры. Они оценят действия водителя и все обстоятельства произошедшего. Отметим, что авария произошла на дороге, рядом с которой находятся два образовательных учреждения и еще два детских сада.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#Прокуратура Омской области#ДТП с детьми#Новости#Проверка прокуратуры#Алина Ясинская
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