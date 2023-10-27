Виталий Хоценко рассказал о модернизации библиотек в Омской области

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:47
В районах Омской области продолжают ремонтировать сельские библиотеки. Подробности в своем телеграм-канале сегодня, 27 октября, рассказал глава региона Виталий Хоценко.
«На обновление учреждений в Нововаршавском и Павлоградском районах получили порядка 30 млн рублей в рамках нацпроекта „Культура“, инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. На эти средства оснастим их современным оборудованием, книгами, мебелью, чтобы получить настоящие культурные центры», — сообщил губернатор.
Виталий Хоценко добавил, что благодаря президентскому нацпроекту уже удалось обновить 15 библиотек Омской области, а до конца года откроется еще одна в Полтавке.