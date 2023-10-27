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Виталий Хоценко рассказал о модернизации библиотек в Омской области

Виталий Хоценко рассказал о модернизации библиотек в Омской области

27 октября 2023, 06:44
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
На эти цели выделили 30 млн рублей.

В районах Омской области продолжают ремонтировать сельские библиотеки. Подробности в своем телеграм-канале сегодня, 27 октября, рассказал глава региона Виталий Хоценко.

«На обновление учреждений в Нововаршавском и Павлоградском районах получили порядка 30 млн рублей в рамках нацпроекта „Культура“, инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. На эти средства оснастим их современным оборудованием, книгами, мебелью, чтобы получить настоящие культурные центры», — сообщил губернатор.

Виталий Хоценко добавил, что благодаря президентскому нацпроекту уже удалось обновить 15 библиотек Омской области, а до конца года откроется еще одна в Полтавке.

#Общество#Омская область#Владимир Путин#Модернизация#Библиотеки#Мебель#Павлоградский район#Нововаршавский район#Книги#Евгений Игишев#Оборудование
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