Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Тынде девушки взяли в плен восьмиклассницу из-за парня

27 октября 2023, 08:07
В Тынде трое девушек поймали восьмиклассницу из-за парня. Девочка сумела сбежать, прыгнув через окно.

Как сообщает телеграм-канал Shot, школьницы в возрасте от 16 до 18 лет пригласили восьмиклассницу к себе домой на предложение вечеринки. Сначала подростки делали вид, что хорошо проводят время, но затем начали высказывать недовольство действиям восьмиклассницы. Причиной этого конфликта стал интерес к парню, который является знакомым старших девушек, пишет ФедералПресс.

Девушки стали запугивать восьмиклассницу, а затем насильно закрыли ее в комнате, где она пробыла около трех часов, прежде чем решиться сбежать, выпрыгнув из окна третьего этажа.

14-летняя школьница получила перелом позвоночника во время падения и была отправлена в больницу.

В настоящее время следствие возбудило уголовное дело по факту незаконного лишения свободы, совершенного организованной группой.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43