В Тынде девушки взяли в плен восьмиклассницу из-за парня

Как сообщает телеграм-канал Shot, школьницы в возрасте от 16 до 18 лет пригласили восьмиклассницу к себе домой на предложение вечеринки. Сначала подростки делали вид, что хорошо проводят время, но затем начали высказывать недовольство действиям восьмиклассницы. Причиной этого конфликта стал интерес к парню, который является знакомым старших девушек, пишет ФедералПресс.