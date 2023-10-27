В Тынде девушки взяли в плен восьмиклассницу из-за парня

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Как сообщает телеграм-канал Shot, школьницы в возрасте от 16 до 18 лет пригласили восьмиклассницу к себе домой на предложение вечеринки. Сначала подростки делали вид, что хорошо проводят время, но затем начали высказывать недовольство действиям восьмиклассницы. Причиной этого конфликта стал интерес к парню, который является знакомым старших девушек, пишет ФедералПресс.
Девушки стали запугивать восьмиклассницу, а затем насильно закрыли ее в комнате, где она пробыла около трех часов, прежде чем решиться сбежать, выпрыгнув из окна третьего этажа.
14-летняя школьница получила перелом позвоночника во время падения и была отправлена в больницу.
В настоящее время следствие возбудило уголовное дело по факту незаконного лишения свободы, совершенного организованной группой.