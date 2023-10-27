В сентябре бензин подорожал на 2,2% в 41 регионе РФ

Согласно информации, предоставленной Росстатом, цены на бензин выросли на 2,2% в сентябре в 41 регионе России. В 13 из них стоимость литра превышала 60 рублей, и шесть из этих регионов находятся на Дальнем Востоке.