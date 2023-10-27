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В сентябре бензин подорожал на 2,2% в 41 регионе РФ

27 октября 2023, 08:23
Согласно информации, предоставленной Росстатом, цены на бензин выросли на 2,2% в сентябре в 41 регионе России. В 13 из них стоимость литра превышала 60 рублей, и шесть из этих регионов находятся на Дальнем Востоке.

Средняя цена на бензин для потребителей по всей России в сентябре составила 55,86 рублей. Однако на Дальнем Востоке цены были выше на почти три рубля, достигая 58,29 рублей, пишет ФедералПресс.

В Якутии литр бензина в сентябре стоил 63,22 рубля, в Забайкалье — 63,48 рубля, а в Магаданской области — 63,75 рубля. Самые высокие цены были зафиксированы на Чукотке (64,17 рубля), Камчатке (65,52 рубля) и в Сахалинской области (68,79 рубля).

На Дальнем Востоке самый низкий уровень цен на бензин был в Еврейской автономной области — 55,95 рубля за литр, в Приморье — 56,79 рубля, в Приамурье — 56,94 рубля и в Бурятии — 57,75 рубля. Самая низкая цена на бензин на Дальнем Востоке была зафиксирована в Хабаровском крае — около 54,97 рубля за литр.

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