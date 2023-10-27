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В омской компании «Зерно Сибири» поменялось руководство

В омской компании «Зерно Сибири» поменялось руководство

27 октября 2023, 05:19
Фото: 1MI
После ухода Павла Багинского фирмой управляет врио Алексей Витенко.

Акционерное общество «Логистическая компания „Зерно Сибири“» осталось без постоянного руководителя. Согласно открытым данным, Павел Багинский, занимавший пост генерального директора с апреля 2022 года, уволился 25 октября. Сейчас фирмой управляет врио Алексей Витенко.

Отметим: Багинский в 2015–2021 годах был главой Азовского района. Витенко в 2018 году занимал пост генерального директора ПАО «Черноглазовский элеватор».

«Зерно Сибири» наиболее известно в связи с уголовным делом о хищении почти 100 млн рублей. Фигурант этого дела Александр Четвериков, в прошлом член совета директоров компании, сейчас живет в Европе в качестве эмигранта, и местные власти отказываются выдавать его России, называя обвинения в адрес бизнесмена сфальсифицированными.

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#Бизнес#Новости#Зерно Сибири#Павел Багинский#Николай Эйхвальд
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