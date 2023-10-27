В Омске инженер-химик изготавливал запрещенные вещества прямо на рабочем месте

По этому факту следователь возбудил уголовное дело по статьям о незаконном производстве и сбыте психотропных веществ в значительном размере и покушении на незаконное производство и сбыт психотропных веществ в крупном размере. Сейчас дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.