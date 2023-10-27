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Posted 27 октября 2023, 10:36

Published 27 октября 2023, 10:36

Modified 27 октября 2023, 10:39

Updated 27 октября 2023, 10:39

Иллюстрация

В Омске инженер-химик изготавливал запрещенные вещества прямо на рабочем месте

27 октября 2023, 10:36
Фото: 1MI. Иллюстрация

Омский работник лаборатории изготавливал запрещенные вещества на рабочем месте

Следователь отдела полиции №11 завершил расследование уголовного дела, теперь мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Установлено, что 34-летний обвиняемый работал инженером-химиком на одном из научно-производственных предприятий. Там, в лаборатории в отсутствие коллег, он изготавливал психотропные вещества, а затем распространял их среди своих знакомых. Все необходимые для производства реактивы он заказывал через интернет.

В ходе следственной проверки, сотрудники полиции изъяли у фигуранта свыше 40 граммов запрещенного вещества — амфетамина, а также несколько доз марихуаны и героина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По этому факту следователь возбудил уголовное дело по статьям о незаконном производстве и сбыте психотропных веществ в значительном размере и покушении на незаконное производство и сбыт психотропных веществ в крупном размере. Сейчас дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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