В Банке России омичам объявили о повышении ключевой ставки

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Предыдущее повышение ставки состоялось полтора месяца назад — 15 сентября. Тогда она была увеличена с 12% до 13% годовых. По информации омского отделения Банка России, инфляционное давление значительно усилилось и сейчас складывается выше ожиданий.
Кроме того, высокими остаются темпы роста кредитования. Снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось.
«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — сообщили в пресс-службе Центробанка.
Банк России дал обновленный прогноз по ситуации, согласно которому по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5% и снизится до 4,0–4,5% в 2024 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики.