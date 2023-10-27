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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:19

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В Банке России омичам объявили о повышении ключевой ставки

27 октября 2023, 11:14
Фото: 1MI
Иллюстрация
Решение поднять ключевую ставку до 15% годовых было принято советом директоров Центробанка сегодня, 27 октября.

Предыдущее повышение ставки состоялось полтора месяца назад — 15 сентября. Тогда она была увеличена с 12% до 13% годовых. По информации омского отделения Банка России, инфляционное давление значительно усилилось и сейчас складывается выше ожиданий.

Кроме того, высокими остаются темпы роста кредитования. Снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось.

«В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», — сообщили в пресс-службе Центробанка.

Банк России дал обновленный прогноз по ситуации, согласно которому по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5% и снизится до 4,0–4,5% в 2024 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики.

Омичам рассказали о повышении ключевой ставки до 13%
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#Экономика#Омск#Омская область#Центробанк#Инфляция#Новости экономики#Банк#Новости#Ключевая ставка#Анастасия Баянова
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