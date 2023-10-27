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Учительница из села Шерья ударила ученика

27 октября 2023, 11:47
В сельской местности Шерья Нытвенского района произошел инцидент, связанный с насилием учителя над учеником. Запись этого происшествия была распространена в социальных сетях.

Согласно информации из Министерства образования Пермского края, начато расследование данного случая. Для разрешения конфликта будет создана специальная комиссия и привлечены службы по примирению в школе. После завершения всех необходимых действий будет принято соответствующее решение, пишет ФедералПресс.

На видеозаписи видно, как учительница выражает недовольство учеником из-за ошибки, которую он допустил в задаче. Мальчик просит женщину не кричать на него. В ответ она наносит удар по его телу с помощью скрученного листка бумаги.

По словам автора записи, это не первый случай, когда педагог использует физическую силу в отношении этого школьника.

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