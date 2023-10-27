Учительница из села Шерья ударила ученика

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Согласно информации из Министерства образования Пермского края, начато расследование данного случая. Для разрешения конфликта будет создана специальная комиссия и привлечены службы по примирению в школе. После завершения всех необходимых действий будет принято соответствующее решение, пишет ФедералПресс.
На видеозаписи видно, как учительница выражает недовольство учеником из-за ошибки, которую он допустил в задаче. Мальчик просит женщину не кричать на него. В ответ она наносит удар по его телу с помощью скрученного листка бумаги.
По словам автора записи, это не первый случай, когда педагог использует физическую силу в отношении этого школьника.