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ЦБ предложил правительству повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

ЦБ предложил правительству повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

27 октября 2023, 14:39
Фото: 1MI
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке, чтобы уменьшить риски на рынке недвижимости.

На пресс-конференции глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила с предложением о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке, пишет 360tv.ru.

По ее словам, рынок ипотеки в стране перегревается, что может привести к росту рисков дефолта. Она отметила, что стоимость жилья на первичном и вторичном рынках продолжает расходиться, и тенденции к снижению рисков не наблюдается. Поэтому, по мнению Набиуллиной, необходимо ужесточить требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке.

В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос по некоторым льготным ипотечным программам до 20% от полной стоимости жилья. Прежде глава ЦБ отметила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть оправданы только в условиях кризиса, так как в обратном случае они могут привести к росту стоимости недвижимости.

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