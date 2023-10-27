ЦБ предложил правительству повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос по некоторым льготным ипотечным программам до 20% от полной стоимости жилья. Прежде глава ЦБ отметила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть оправданы только в условиях кризиса, так как в обратном случае они могут привести к росту стоимости недвижимости.