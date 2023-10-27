ЦБ предложил правительству повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
На пресс-конференции глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила с предложением о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке, пишет 360tv.ru.
По ее словам, рынок ипотеки в стране перегревается, что может привести к росту рисков дефолта. Она отметила, что стоимость жилья на первичном и вторичном рынках продолжает расходиться, и тенденции к снижению рисков не наблюдается. Поэтому, по мнению Набиуллиной, необходимо ужесточить требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке.
В сентябре этого года правительство уже повысило первоначальный взнос по некоторым льготным ипотечным программам до 20% от полной стоимости жилья. Прежде глава ЦБ отметила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть оправданы только в условиях кризиса, так как в обратном случае они могут привести к росту стоимости недвижимости.