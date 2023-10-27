Точим коньки. В Омске до середины декабря зальют лед на 26 хоккейных коробках

Хоккейные коробки должны будут подготовить до 11 декабря, указано в документе. До этого времени ледовые площадки также зальют на территории образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ и на территории муниципальных учреждений.