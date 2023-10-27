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иллюстрация

Точим коньки. В Омске до середины декабря зальют лед на 26 хоккейных коробках

27 октября 2023, 10:03
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске до середины декабря зальют лед на 26 хоккейных коробках

Площадки для занятия зимним видом спорта организуют во всех городских округах.

Администрация Омска опубликовала распоряжение о работах по заливке хоккейных коробок в городе. Ледовые спортивные площадки традиционно появятся во дворах многоквартирных домов. В общей сложности планируется организовать 26 хоккейных площадок. Адреса, по которым они будут расположены, представлены ниже.

Центральный округ:

  • ул. 20 лет РККА во дворе дома № 63;
  • ул. Б. Хмельницкого во дворе дома № 42;
  • ул. 21-я Амурская во дворе дома № 20Б;
  • Иртышская набережная во дворе дома № 19;
  • ул. Маяковского во дворе дома № 50.

Кировский округ:

  • ул. Мельничная во дворе дома № 67 (сквер «Нефтебаза»);
  • ул. Комкова во дворе дома № 5А;
  • ул. Володарского во дворе дома № 120;
  • ул. Конева во дворе дома № 34;
  • ул. Крупская во дворе дома № 5.

Советский округ:

  • ул. Химиков во дворе дома № 40;
  • пр-т Мира во дворе дома № 34;
  • ул. Нефтезаводская во дворе дома № 38А;
  • ул. Г. С. Киселева во дворе дома № 12;
  • ул. Химиков во дворе дома № 6;
  • ул. Энтузиастов во дворе дома № 5.

Ленинский округ:

  • ул. Марченко во дворе дома № 9;
  • ул. 10-я Чередовая во дворе дома № 17, корпус 1;
  • ул. Труда во дворе дома № 35;
  • ул. Д. Бедного во дворе дома № 93;
  • ул. Гашека во вдоре дома № 24.

Октябрьский округ:

  • ул. 7-я Линия во дворе дома № 190, корпус 2;
  • ул. Юбилейная во дворе дома № 6;
  • ул. Товстухо во дворе дома № 1;
  • ул. 50 лет ВЛКСМ во дворе дома № 4А.

Хоккейные коробки должны будут подготовить до 11 декабря, указано в документе. До этого времени ледовые площадки также зальют на территории образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ и на территории муниципальных учреждений.

Ранее Город55 писал о том, куда поставят главную городскую елку. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, ее установят на территории Омской крепости. Торжественное открытие состоится 28 декабря в 17:00.

Новый год не за горами. В Омске определились с местом для главной городской елки
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#Общество#Спорт#Город#Хоккей#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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