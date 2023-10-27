Точим коньки. В Омске до середины декабря зальют лед на 26 хоккейных коробках

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Администрация Омска опубликовала распоряжение о работах по заливке хоккейных коробок в городе. Ледовые спортивные площадки традиционно появятся во дворах многоквартирных домов. В общей сложности планируется организовать 26 хоккейных площадок. Адреса, по которым они будут расположены, представлены ниже.
Центральный округ:
Кировский округ:
Советский округ:
Ленинский округ:
Октябрьский округ:
Хоккейные коробки должны будут подготовить до 11 декабря, указано в документе. До этого времени ледовые площадки также зальют на территории образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ и на территории муниципальных учреждений.
Ранее Город55 писал о том, куда поставят главную городскую елку. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, ее установят на территории Омской крепости. Торжественное открытие состоится 28 декабря в 17:00.