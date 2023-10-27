Терехин рассказал об изменениях на рынке грузовых перевозок в России

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Оценку текущему тренду руководитель регионального управления специальной связи по Центральному региону (филиал ФГУП «Главный центр спецсвязи») Владислав Терёхин дал в интервью.
В частности, он обратил внимание на то, что интерес к подобным услугам обнаруживается не только в Центральном регионе, но и по всей стране. Об этом пишет 56orb.
«Спецсвязь» закупает новую специализированную бронированную технику для удовлетворения спроса и обеспечения максимального уровня безопасности», — подчеркнул Терёхин. Он сообщил, что в компании регистрируют очевидный рост спроса на транспортировку культурных ценностей. В частности, напомнил Терёхин, 2 октября 2023 года «Спецсвязью» из музея Сочи в Музей изобразительных искусств Тулы был доставлен цикл произведений Ильи Глазунова «Поле Куликово». В связи с этим глава компании заявил: культурные ценности необходимо перевозить в специализированном транспорте, где есть возможность поддерживать необходимый температурный режим.
Выявленную тенденцию Терёхин объясняет открытием новых выставочных и музейных пространств.
Владислав Терёхин также рассказал, что в компании часто работают с заявками от коммерческих структур, нередки и заказы на перевозки специфического оборудования. Так, однажды «Спецсвязью» перевозили опасный груз из Тюменской области на полуостров Камчатка. При этом общая протяженность маршрута транспортировки составила 17 тысяч километров. Этот груз весом 600 килограммов был заказан для нужд нефтегазодобывающей промышленности. Сложность перевозки в данном случае можно объяснить дальним расстоянием и необходимостью осуществлять паромную переправу из-за отсутствия прямого наземного автосообщения между материком и полуостровом.
Среди основных направлений работы «Спецсвязи» в Центральном регионе Терёхин назвал доставку специальной корреспонденции и грузов, стандартных и экспресс-отправлений, а также коммерческие грузоперевозки. В каждом управлении региона, в зависимости от субъекта РФ, самыми распространенными становятся заказы по ключевым (якорным) направлениям.
Подводя итоги деятельности компании в 2023 году, Владислав Терёхин напомнил, что за счет большегрузных транспортных средств и бронеавтомобилей здесь был расширен автопарк.
«Это повлияло на развитие перевозок денежной наличности и грузоперевозок в целом, а также на увеличение выручки по отношению к предыдущему году», — заключил глава «Спецсвязи».
Результат: 2023 год для компании прошел с перевыполнением плана продаж почти на 10%.
Завершая беседу, Владислав Терёхин рассказал КП, что в 2024 году в компании наметили увеличить объемы грузоперевозок, запустить новые направления деятельности для каждого субъекта Центрального региона России. В частности, здесь планируют наращивание объемов услуг по доставке денежной наличности — параллельно снижению операционных затрат. Особо глава «Спецсвязи» подчеркнул необходимость сохранить команду — устоявшийся дружный коллектив.