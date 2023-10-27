Терехин рассказал об изменениях на рынке грузовых перевозок в России

Владислав Терёхин также рассказал, что в компании часто работают с заявками от коммерческих структур, нередки и заказы на перевозки специфического оборудования. Так, однажды «Спецсвязью» перевозили опасный груз из Тюменской области на полуостров Камчатка. При этом общая протяженность маршрута транспортировки составила 17 тысяч километров. Этот груз весом 600 килограммов был заказан для нужд нефтегазодобывающей промышленности. Сложность перевозки в данном случае можно объяснить дальним расстоянием и необходимостью осуществлять паромную переправу из-за отсутствия прямого наземного автосообщения между материком и полуостровом.