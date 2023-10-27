Советы экспертов: как трогаться на второй передаче в снежные дни

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Также можно поставить доски или плоский предмет под колеса и попытаться начать движение, пишет Pravda.Ru.
Специалисты советуют стартовать на второй передаче, если у вас механическая коробка передач или автомобиль с автоматической трансмиссией с ручным режимом.
При движении по снегу и льду важно ехать плавно, избегая резких маневров. При этом следует аккуратно нажимать на педаль газа и тормоза, двигаясь медленнее, чем обычно. Стоит помнить, что тормозной путь при снегопадах удваивается.
По завершении поездки, перед тем как покинуть автомобиль, рекомендуется охладить его, открыв все двери на некоторое время, чтобы температура внутри машины выровнялась с окружающей средой. Это поможет избежать образования наледи на стеклах и кузове. Также эксперты настоятельно рекомендуют очистить снег с крыши автомобиля перед началом движения, так как большие снежные горы могут стать причиной дорожных происшествий.