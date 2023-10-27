Советы экспертов: как трогаться на второй передаче в снежные дни

Для того чтобы не провалиться в снегу, рекомендуется иметь при себе лопату. Она пригодится для очищения колес от снега. В случае отсутствия лопаты, можно попробовать пройтись впереди машины, чтобы увеличить сцепление с дорогой.