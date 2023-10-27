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Ребенка отвезли в больницу. В Омске водитель сбил 11-летнего мальчика

27 октября 2023, 02:52
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске водитель сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе

Авария произошла на улице 6-я Станционная в вечернее время.

Вчера, 26 октября, около 18 часов на Московке произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний пешеход, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем Toyota ехал по улице 6-я Станционная и в районе дома № 35 сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП ребенка отвезли в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия полицейские установят в ходе проверки.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе. Авария произошла на пересечении улиц 24-я Северная и Осоавиахимовская.

ДТП на пешеходном переходе. Омич на легковушке сбил двух подростков
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#Происшествия#ДТП#Пострадавшие#Ребенок#Наезд на пешехода#Проверка#ГИБДД#Пострадал ребенок#Госавтоинспекция#Евгений Игишев
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