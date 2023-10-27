Ребенка отвезли в больницу. В Омске водитель сбил 11-летнего мальчика

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Вчера, 26 октября, около 18 часов на Московке произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний пешеход, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 53-летний мужчина за рулем Toyota ехал по улице 6-я Станционная и в районе дома № 35 сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП ребенка отвезли в больницу.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия полицейские установят в ходе проверки.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе. Авария произошла на пересечении улиц 24-я Северная и Осоавиахимовская.