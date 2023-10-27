Развитие человеческой клетки: загадка науки

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Размножение начинается с фазы слияния сперматозоида и яйцеклетки. Развитие эмбриона человека включает в себя несколько сложных и недостаточно изученных процессов. Большая часть имеющихся данных получена из исследований на животных, но их применимость ограничена. Множество процессов, происходящих в человеческом эмбрионе, особенно в первом месяце, остаются загадкой, пишет Pravda.Ru.
«Основное развитие происходит в течение первого месяца, а остальные восемь месяцев беременности — это в основном период интенсивного роста», — объясняет профессор биологии и эмбриологии стволовых клеток в Институте науки Вейцмана в Израиле Джейкоб Ханна.
Получение глубокого понимания ранних стадий развития эмбриона открывает новые перспективы для биомедицинских исследований. Это может помочь лучше изучить случаи выкидышей, врожденных дефектов и негативного влияния принимаемых во время беременности лекарств. Некоторые ученые также рассматривают возможность создания человеческих эмбрионов без использования яйцеклеток и спермы.