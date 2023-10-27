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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Развитие человеческой клетки: загадка науки

27 октября 2023, 09:05
В течение длительного времени одним из главных загадок научного мира было то, как происходит размножение и деление человеческих клеток, чтобы в конечном итоге сформировать человеческое тело.

Размножение начинается с фазы слияния сперматозоида и яйцеклетки. Развитие эмбриона человека включает в себя несколько сложных и недостаточно изученных процессов. Большая часть имеющихся данных получена из исследований на животных, но их применимость ограничена. Множество процессов, происходящих в человеческом эмбрионе, особенно в первом месяце, остаются загадкой, пишет Pravda.Ru.

«Основное развитие происходит в течение первого месяца, а остальные восемь месяцев беременности — это в основном период интенсивного роста», — объясняет профессор биологии и эмбриологии стволовых клеток в Институте науки Вейцмана в Израиле Джейкоб Ханна.

Получение глубокого понимания ранних стадий развития эмбриона открывает новые перспективы для биомедицинских исследований. Это может помочь лучше изучить случаи выкидышей, врожденных дефектов и негативного влияния принимаемых во время беременности лекарств. Некоторые ученые также рассматривают возможность создания человеческих эмбрионов без использования яйцеклеток и спермы.

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