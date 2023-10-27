Развитие человеческой клетки: загадка науки

Размножение начинается с фазы слияния сперматозоида и яйцеклетки. Развитие эмбриона человека включает в себя несколько сложных и недостаточно изученных процессов. Большая часть имеющихся данных получена из исследований на животных, но их применимость ограничена. Множество процессов, происходящих в человеческом эмбрионе, особенно в первом месяце, остаются загадкой, пишет Pravda.Ru.