«Просим помощи». В Омской области сгорел дом священника

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В доме жил настоятель Тарского Спасского собора священник Михаил Сафичук и его семья. Огонь уничтожил не только жилое строение, но и рядом стоящую машину.
В омской епархии обратились ко всем неравнодушным и открыли сбор средств для семьи, оставшейся без крова.
«Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой о посильной помощи отцу Михаилу и его семье. Пожар — тяжелое несчастье, когда в одночасье погибает все, что составляло радость и уют, свет и тепло домашнего очага… И семья становится бездомной… Семья батюшки нуждается в молитвенной поддержке и материальных средствах!» — обратились к людям в епархии.
Сбор средств будет осуществляться во всех храмах Омской епархии в течение двух воскресных дней, также пожертвования можно перечислить на счет отца Михаила, указанный на сайте.