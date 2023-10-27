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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Омской области сгорел дом семьи священника

«Просим помощи». В Омской области сгорел дом священника

27 октября 2023, 12:49
Фото: Омская епархия

В Омской области сгорел дом семьи священника

Пожар произошел ночью 27 октября.

В доме жил настоятель Тарского Спасского собора священник Михаил Сафичук и его семья. Огонь уничтожил не только жилое строение, но и рядом стоящую машину.

В омской епархии обратились ко всем неравнодушным и открыли сбор средств для семьи, оставшейся без крова.

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой о посильной помощи отцу Михаилу и его семье. Пожар — тяжелое несчастье, когда в одночасье погибает все, что составляло радость и уют, свет и тепло домашнего очага… И семья становится бездомной… Семья батюшки нуждается в молитвенной поддержке и материальных средствах!» — обратились к людям в епархии.

Сбор средств будет осуществляться во всех храмах Омской епархии в течение двух воскресных дней, также пожертвования можно перечислить на счет отца Михаила, указанный на сайте.

Фото: Омская епархия
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