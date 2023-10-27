Применение технологий искусственного интеллекта дошло до школьных обедов

Подмосковная программа использует искусственный интеллект для контроля качества питания. Сотрудники учреждений ежедневно фотографируют еду и загружают снимки в специальное мобильное приложение. Система автоматически оценивает качество фотографии, распознает блюда и сравнивает их с утвержденным меню. Если есть несоответствия, специалисты получают сигнал от Министерства образования и Минсоцразвития Подмосковья.