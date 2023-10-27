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Применение технологий искусственного интеллекта дошло до школьных обедов

Применение технологий искусственного интеллекта дошло до школьных обедов

27 октября 2023, 14:43
Фото: Midjourney
Вручение наград победителям конкурса «ПРОФ-IT» прошло в Новосибирске. Программа Подмосковья по умному контролю за питанием в школах была признана лучшим инновационным проектом.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила активное использование искусственного интеллекта в Московской области. Она также подчеркнула слаженную работу команды, которая была высоко оценена на конкурсе, пишет 360tv.ru.

Подмосковная программа использует искусственный интеллект для контроля качества питания. Сотрудники учреждений ежедневно фотографируют еду и загружают снимки в специальное мобильное приложение. Система автоматически оценивает качество фотографии, распознает блюда и сравнивает их с утвержденным меню. Если есть несоответствия, специалисты получают сигнал от Министерства образования и Минсоцразвития Подмосковья.

Технологии искусственного интеллекта широко применяются в разных сферах Подмосковья, таких как городское хозяйство, транспорт, здравоохранение, экология и строительство.

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