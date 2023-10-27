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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Преимущества нарциссизма назвала психолог

27 октября 2023, 12:47
Психолог Екатерина Сидак объяснила, как проявляется «синдром Питера Пэна», когда взрослые люди ведут себя подобно детям, пишет Pravda.Ru.

Согласно словам этого эксперта в области психологии, люди, страдающие от этого синдрома, уклоняются от ответственности и проявляют необдуманное поведение. Они также испытывают сложности во взаимоотношениях и склонны отрицать реальность.

Как отмечает Сидак, мир детей отличается от мира взрослых: там нет ответственности, стабильного дохода, серьезных отношений или детей. Вместо этого там часто возникают обиды, претензии, истерики и манипуляции, цитирует слова Сидак газета «Вечерняя Москва».

Психолог указывает на несколько причин, приводящих к развитию «синдрома Питера Пэна». Это гиперопека со стороны родителей, травматический опыт и стремление взрослых переложить свою ответственность на детей.

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