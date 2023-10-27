Пожар из ниоткуда. В Омске рядом с общежитием СибАДИ загорелся заброшенный дом

Постройка вспыхнула на площади 100 кв м. Совсем рядом с ней, судя по опубликованному ролику, была высокая трава, но огонь не разошелся. На месте выезжали 37 сотрудников МЧС, было задействовано семь спецмашин. На момент публикации материала пожар уже ликвидирован.