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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

иллюстрация

Пожар из ниоткуда. В Омске рядом с общежитием СибАДИ загорелся заброшенный дом

27 октября 2023, 11:52
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске рядом с общежитием СибАДИ загорелся заброшенный дом

По предварительным данным МЧС, огонь распространился на площади 100 кв м.

Сегодня днем, 27 октября, по улице Заозерная, 2, недалеко от общежития СибАДИ случился пожар. Город55 запросил информацию у пресс-службы регионального МЧС по этому поводу.

Изначально о возгорании сообщили очевидцы в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». Автор поста записал на видео, как густой дым расходится по воздуху рядом с многоэтажкой.

Фото: 100 необычных мест Омска и Омской области

Омич прокомментировал, что неизвестные подожгли заброшенный дом. В профильном министерстве сообщили, что это было нежилое строение.

Постройка вспыхнула на площади 100 кв м. Совсем рядом с ней, судя по опубликованному ролику, была высокая трава, но огонь не разошелся. На месте выезжали 37 сотрудников МЧС, было задействовано семь спецмашин. На момент публикации материала пожар уже ликвидирован.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Возгорание#Алина Ясинская
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