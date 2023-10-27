Пожар из ниоткуда. В Омске рядом с общежитием СибАДИ загорелся заброшенный дом

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
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Updated Сегодня, 11:56
Сегодня днем, 27 октября, по улице Заозерная, 2, недалеко от общежития СибАДИ случился пожар. Город55 запросил информацию у пресс-службы регионального МЧС по этому поводу.
Изначально о возгорании сообщили очевидцы в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». Автор поста записал на видео, как густой дым расходится по воздуху рядом с многоэтажкой.
Омич прокомментировал, что неизвестные подожгли заброшенный дом. В профильном министерстве сообщили, что это было нежилое строение.
Постройка вспыхнула на площади 100 кв м. Совсем рядом с ней, судя по опубликованному ролику, была высокая трава, но огонь не разошелся. На месте выезжали 37 сотрудников МЧС, было задействовано семь спецмашин. На момент публикации материала пожар уже ликвидирован.