Поверья в день 28 октября — день Ефимия Осенннего

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Общественная служба новостей выяснила, какие традиции и приметы связаны с 28 октября.
История этой даты начинается с жизни Евфимия, который жил в 9 веке на территории Палестины. В монашестве его звали Никитой, но после стремительного развития его духовной жизни он принял имя Евфимий. Он оставил свою жену и ребенка, чтобы посвятить себя монашеской жизни. Вскоре он ушел в Афон и основал монашескую общину рядом с развалинами монастыря святого Андрея.
В старину люди обращали внимание на погодные явления в это время года. Они замечали, что мороз становился все сильнее. Говорили, что Ефимий приводит холод, который заставляет травы и деревья замерзнуть, а насекомых спрятаться в увядшей траве. Также говорили, что в этот день проявляется кикимора, которая летом не вредит людям. Ей приписывались разные проделки — запутывание пряжи, разрыв ткани и ломание горшков. Однако, несмотря на это, хозяйки старались успеть сделать много домашних дел, особенно работу с льном и пряжей.
Также существовали приметы, связанные с погодой. Например, если пошел снег, предсказывался хороший урожай хлеба. Ясное небо с гало вокруг луны предвещало морозы. Если вокруг луны были расплывчатые красноватые круги, ожидался снег и усиление ветра. Если на гумне было много мышей, значит, зимой будет оттепель. Если петух перед полетом на насест запел дюжину раз, то погода изменится на следующий день. Куры скреблись — ожидался дождь. Если комары еще летали, предполагалась мягкая зима.
Именины 28 октября отмечают: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян и Семен.