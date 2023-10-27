Поверья в день 28 октября — день Ефимия Осенннего

В старину люди обращали внимание на погодные явления в это время года. Они замечали, что мороз становился все сильнее. Говорили, что Ефимий приводит холод, который заставляет травы и деревья замерзнуть, а насекомых спрятаться в увядшей траве. Также говорили, что в этот день проявляется кикимора, которая летом не вредит людям. Ей приписывались разные проделки — запутывание пряжи, разрыв ткани и ломание горшков. Однако, несмотря на это, хозяйки старались успеть сделать много домашних дел, особенно работу с льном и пряжей.