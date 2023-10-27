Польза и вред выпечки

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Журналисты Общественной службы новостей выяснили, как взять себя в руки и все-таки отказаться от мучного.
Некоторые хлебобулочные изделия могут быть не только безопасными, но и полезными. Они являются источником энергии. Цельнозерновой хлеб может быть хорошим источником углеводов. Также они богащают организм питательными веществами. Некоторые хлебобулочные изделия содержат витамин В, железо, магний, клетчатку. Цельнозерновые продукты, помимо этого, содержат большое количество пищевых волокон, которые положительно влияют на пищеварительную систему и нормализуют уровень холестерина.
Однако вред от таких продуктов все же больше. Они считаются очень калорийными, особенно сладкая выпечка. Эти изделия увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других состояний, связанных с ожирением.
Кроме того, булочки содержат простые углеводы, которые быстро усваиваются организмом. Это значит, что чувство сытости не длится долго, и через несколько часов человек опять захочет перекусить. В результате набирается лишний вес и развивается ожирение.
Почему мы не можем устоять перед мучными изделиями? Первая причина — хлебобулочные изделия очень вкусные. Их текстура также нравится потребителям. Особенно популярны сладкие изделия, которые считаются самыми вредными. Людей привлекает сочетание мягкости, хруста и сладости, которое доставляет удовольствие.
Вторая причина — эмоциональная связь. Часто выпечка ассоциируется с приятными моментами из детства и вызывает положительные воспоминания, например, о бабушкиных пирожках или маминой выпечке. В период плохого настроения человек ищет утешение и безопасность, и подсознательно выбирает пирожок в качестве перекуса, который напоминает ему о том, как хорошо было в детстве.
Третий фактор — гормональные причины. Во время предменструального синдрома тяга к мучным изделиям может возрастать из-за изменений на гормональном уровне.
Четвертая причина: некоторые исследования показали, что углеводы из мучных изделий способны вырабатывать гормон счастья — серотонин. При употреблении выпечки человек чувствует удовлетворение и радость.
Ещё одна причина — привычка и образ жизни. Если булочки стали постоянной частью рациона, то они становятся привычкой и даже зависимостью.
Как же перестать есть мучное? Замените вредную выпечку на полезные мучные продукты. Если у вас привычка есть мучное, попробуйте заменить все вредные продукты на более полезные альтернативы. Например, можно выбрать цельнозерновую пасту вместо обычных макарон или хлеб из цельного зерна вместо белого хлеба. Таким образом, в организм будут поступать более питательные мучные продукты.
Увеличьте потребление фруктов и овощей. Попробуйте заменить мучные перекусы на более полезные фрукты и овощи. Хотя яблоко может быть недостаточно сытным одним своим поеданием, вы можете комбинировать его с орехами для получения полноценного и питательного перекуса, который станет отличной альтернативой булочке.
Измените рецепты. Если пшеничная мука является обязательным ингредиентом в ваших рецептах, попробуйте заменить ее на другие виды муки. Например, кокосовая, миндальная или киноа мука не хуже по вкусу и питательности. Эти виды муки помогут улучшить питательную ценность блюд и снизить гликемический индекс.
Готовьте выпечку дома. Если вам трудно полностью отказаться от мучного, готовьте его самостоятельно дома, а не покупайте в магазинах и пекарнях. Так вы сможете контролировать количество сахара, муки и корректировать рецепты. Например, можно заменить сливочное масло на авокадо и яйца на яблочное пюре.
Соблюдайте режим питания. Если составить правильный режим питания и придерживаться его, то между завтраком и обедом вы не захотите есть целую булочку — организм будет требовать легкий перекус, например, фрукт.
Займитесь интересным видом спорта. Выберите для себя активные занятия, которые будут вам интересны. Может быть, это будет тренировка в спортзале, танцы или плавание. Главное, чтобы они приносили удовольствие. Физическая активность помогает снизить уровень стресса, предотвращая желание утешиться едой, и улучшает самочувствие.