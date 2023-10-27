Польза и вред выпечки

Вторая причина — эмоциональная связь. Часто выпечка ассоциируется с приятными моментами из детства и вызывает положительные воспоминания, например, о бабушкиных пирожках или маминой выпечке. В период плохого настроения человек ищет утешение и безопасность, и подсознательно выбирает пирожок в качестве перекуса, который напоминает ему о том, как хорошо было в детстве.