Плюсы и минусы кресел-мешков: что нужно знать перед покупкой

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Общественная служба новостей рассказала о плюсах и минусах таких изделий.
Популярность этого предмета мебели объясняется рядом преимуществ.
Кресло-пуф или кресло-мешок не имеет каркаса, поэтому его невозможно сломать, как традиционное кресло на ножках и с подлокотниками. Даже если на внутреннем чехле появится отверстие, его можно просто зашить и продолжать использовать кресло.
Кресло-мешок легко изменить внешний вид. Чехлы на него можно легко менять, добавляя разнообразие в интерьер. Можно создать четыре разных чехла для каждого времени года.
Кресло-мешок очень легкое и его можно легко перемещать из комнаты в комнату.
Кресла-мешки создают ощущение расслабленности и позволяют почувствовать полноценный отдых, так как подстраиваются под любую позу.
Кресло-мешок можно использовать на открытом воздухе без опасений, так как материал не боится влаги и перепадов температур.
Эти необычные изделия можно встретить в беседках, на верандах и возле бассейнов. Можно выносить их на участок на всё лето, сделав чехлы из прочных водостойких материалов. В случае дождя останется только высушить чехлы и использовать их дальше.
Кресло-мешок гармонично вписывается в большинство стилей интерьера. Оно подходит для комнат в разных стилях — прованс, ар-деко, поп-арт, минимализм, лофт, хай-тек, этно-стили.
У кресла-мешка есть и некоторые недостатки. Необходимо внимательно выбирать материал обивки. Гранулы полистирола должны иметь определенный размер, чтобы поддерживать форму человека.
Кресло-мешок быстро загрязняется из-за отсутствия каркаса. Внешний чехол придется регулярно стирать.
Если у человека болит спина, то ему может быть неприятно на таком мягком кресле.
Материал, из которого изготавливаются кресла-мешки, не всегда прочный и легко царапается или протыкается.
Полистироловые шарики внутри кресла со временем могут сложиться, поэтому периодически нужно менять наполнение.
Кресло-мешок используется для отдыха и релаксации, особенно для тех, кто устает на работе физически или умственно. Оно также подходит для детской комнаты, так как безопасное и дети его обожают. Студентам оно может быть хорошим вариантом для учебной комнаты, где пространство ограничено.