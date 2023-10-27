Переходил пути в неположенном месте. В Омской области мужчину насмерть сбил поезд

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
По предварительной информации, 39-летнего мужчину сбил пассажирский поезд, когда тот переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что инцидент произошел в черте Омска недалеко от станции Локомотивная.
В обстоятельствах происшествия сейчас разбирается транспортная прокуратура Омской области, также организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.