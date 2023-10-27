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Переходил пути в неположенном месте. В Омской области мужчину насмерть сбил поезд

27 октября 2023, 11:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области поезд насмерть сбил мужчину, переходившего пути

Смертельное ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня, вблизи станции Локомотивная Западно-Сибирской железной дороги.

По предварительной информации, 39-летнего мужчину сбил пассажирский поезд, когда тот переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что инцидент произошел в черте Омска недалеко от станции Локомотивная.

В обстоятельствах происшествия сейчас разбирается транспортная прокуратура Омской области, также организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

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#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Поезд#Смерть человека#Смерть#Рельсы#Железная дорога#Новости#Транспортная прокуратура#Поезда#Сбил поезд#Анастасия Баянова
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