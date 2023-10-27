Омский этнический проект стал одним из победителей всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:42
Омский проект стал одним из победителей ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика» и получил денежное вознаграждение в размере 34 миллионов рублей. Итогами конкурса в своем телеграм-канале поделился Сергей Шелест.
Мэр также отметил, что выделенные деньги пойдут на дальнейшее социально-экономическое развитие города.
Проект «Территория ЭТНО» рассказывает об этнокультурном многообразии Омска. Он был создан в 2017 году и с тех пор собирает на своих площадках тысячи омичей разных национальностей и культур.
«Благодарю Правительство Российской Федерации за высокую оценку работы муниципалитета по укреплению и развитию межнационального диалога», — добавил Шелест.