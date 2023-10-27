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Омский этнический проект стал одним из победителей всероссийского конкурса

27 октября 2023, 08:39
Фото: Midjourney
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Проект об этническом многообразии Омска стал победителем всероссийского конкурса

«Территория ЭТНО» — проект об этническом разнообразии региона — получил не только признание, но и денежное вознаграждение.

Омский проект стал одним из победителей ежегодного конкурса «Лучшая муниципальная практика» и получил денежное вознаграждение в размере 34 миллионов рублей. Итогами конкурса в своем телеграм-канале поделился Сергей Шелест.

Мэр также отметил, что выделенные деньги пойдут на дальнейшее социально-экономическое развитие города.

Проект «Территория ЭТНО» рассказывает об этнокультурном многообразии Омска. Он был создан в 2017 году и с тех пор собирает на своих площадках тысячи омичей разных национальностей и культур.

«Благодарю Правительство Российской Федерации за высокую оценку работы муниципалитета по укреплению и развитию межнационального диалога», — добавил Шелест.
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#Омск#Омская область#Конкурс#Новости#Население#Анастасия Баянова#Этно#Этнический состав#Народ
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