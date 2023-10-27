Омичей расселят до 2030 года. Двухэтажку в Кировском округе признали аварийной

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Еще один многоквартирный дом в Омске накануне признали аварийным. Согласно постановлению, подписанному и. о. мэра города Омска Евгением Фоминым, аварийной и подлежащей сносу признали деревянную двухэтажку на улице 12 Декабря, 18. Основанием для этого послужило заключение межведомственной комиссии для оценки жилых помещений.
Жильцов дома собираются расселить до 31 декабря 2030 года. Контролировать исполнение этого постановления обязали заммэра Омска, директора депстроя Михаила Веселева.
Общая площадь двухэтажки, построенной в 1917 году, составляет 395,6 кв. м. Согласно информации портала «ДомРеестр», в доме проживают 20 человек. В последний раз фасад деревянного дома ремонтировался в 2019 году, ремонт крыши был запланирован на 2024 год.
Ранее Город55 рассказывал о сносе аварийного дома на улице 1-я Тепловозная, 6А. Почти за 1 млн рублей его демонтирует омская компания «Инстрейд».