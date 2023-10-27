Омичей расселят до 2030 года. Двухэтажку в Кировском округе признали аварийной

Общая площадь двухэтажки, построенной в 1917 году, составляет 395,6 кв. м. Согласно информации портала «ДомРеестр», в доме проживают 20 человек. В последний раз фасад деревянного дома ремонтировался в 2019 году, ремонт крыши был запланирован на 2024 год.