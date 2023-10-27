Куриные яйца: польза и вред

Что касается желтка, то его польза до сих пор вызывает споры. С одной стороны, в нем содержатся полезные жиры, белки, витамины, а также вещества, которые благотворно влияют на зрение и нервную систему. Однако в желтке есть холестерин, который может негативно сказаться на сердце и сосудах. Тем не менее, исследования показывают, что если употреблять яйца в разумных количествах, они не вызовут вреда даже тем, кто подвержен риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Один яичный желток несколько раз в неделю будет только полезен для таких людей.