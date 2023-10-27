Куриные яйца: польза и вред

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Общественная служба новостей решила разобраться в этом вопросе.
Основными составляющими яиц являются белок и желток. Белок состоит из воды и других белков, а желток содержит жиры и холестерин. Если яйцо сварить, то белки станут легкоусвояемыми, и организм будет получать полезные аминокислоты, которые помогут укрепить мышцы и кости.
Что касается желтка, то его польза до сих пор вызывает споры. С одной стороны, в нем содержатся полезные жиры, белки, витамины, а также вещества, которые благотворно влияют на зрение и нервную систему. Однако в желтке есть холестерин, который может негативно сказаться на сердце и сосудах. Тем не менее, исследования показывают, что если употреблять яйца в разумных количествах, они не вызовут вреда даже тем, кто подвержен риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Один яичный желток несколько раз в неделю будет только полезен для таких людей.
Кроме того, гастроэнтерологи рекомендуют употреблять яйца тем, кто хочет сытно поесть, не навредив при этом фигуре. В яйцах содержится много витаминов и небольшое количество углеводов.
Яйца также имеют медицинские применения. В яйцах и их скорлупе содержится вещество лизоцим, которое может уничтожать бактерии и используется как антисептик или консервант. Также из яичной скорлупы получают кальций. Куриные эмбрионы до сих пор используются при производстве вакцин, например, от гриппа.
Существует опасность заражения сальмонеллезом от яиц, которые были заражены бактериями. Однако если яйца хорошо промыть и полностью приготовить, то они будут безопасны для употребления, так как высокая температура уничтожает бактерии.
Жареные яйца могут быть вредны для людей с риском развития атеросклероза и заболеваниями печени и желчного пузыря. В таких случаях необходимо уменьшить количество употребляемых яиц. Людям с почечной недостаточностью и пищевой аллергией лучше полностью исключить яйца из своего рациона. Однако аллергики должны проверить, вызывает ли у них аллергическую реакцию желток, так как чаще всего аллергия проявляется на белки, а желтки можно употреблять без опасений.
Нет единого мнения о том, сколько яиц можно употреблять в день. Большинство экспертов считают, что здоровому человеку 1-2 яйца в день не причинят вреда. Неделю можно съесть не более 10 яиц.
Чтобы яйца сохраняли свою пользу, их нужно правильно хранить. Необходимо учитывать срок годности яиц, который начинается с дня снесения, а не с даты сортировки. Яйца следует хранить в холодильнике на самой верхней или нижней полке, чтобы избежать колебания температуры. Если на скорлупе есть индекс Д, то такое яйцо можно хранить до 7 дней; если индекс С, то оно годно в течение 8-25 дней.
Не берите яйца с грязной или поврежденной скорлупой, а перед хранением не стоит их мыть, так как это сократит срок годности. Мыть яйца лучше перед приготовлением. Рекомендуется хранить яйца острым концом вниз, чтобы желток оставался в центре, а не касался воздушного пространства, и таким образом продукт сохранится лучше. При варке яйца необходимо кипятить не менее 10 минут, чтобы убить бактерии, вызывающие сальмонеллез.