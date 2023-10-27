Кто такой Руслан Зинин и за что его включили в перечень террористов и экстремистов

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Published Сегодня, 08:01
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По информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга, он стал включен в этот список после происшествия в конце сентября 2022 года, пишет ФедералПресс.
Во время частичной мобилизации в России Зинин явился в местный военкомат и открыл огонь из обреза, чтобы помешать проведению призывных мероприятий для своего родственника. В результате стрельбы комиссар Александр Елисеев был ранен и требовал медицинской помощи. Кроме того, юноша поджег местный актовый зал, но люди успели его потушить и вызвать скорую помощь для пострадавшего.
Сейчас Зинину предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, и ему грозит долгое лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения. Суд ожидает молодого человека впереди.
* ВНЕСЕН В РЕЕСТР ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА