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Кто такой Руслан Зинин и за что его включили в перечень террористов и экстремистов

27 октября 2023, 08:01
Житель Иркутской области в возрасте 26 лет попал в федеральный список террористов и экстремистов. Его имя - Руслан Зинин, он родом из города Усть-Илимска.

По информации, опубликованной на сайте Росфинмониторинга, он стал включен в этот список после происшествия в конце сентября 2022 года, пишет ФедералПресс.

Во время частичной мобилизации в России Зинин явился в местный военкомат и открыл огонь из обреза, чтобы помешать проведению призывных мероприятий для своего родственника. В результате стрельбы комиссар Александр Елисеев был ранен и требовал медицинской помощи. Кроме того, юноша поджег местный актовый зал, но люди успели его потушить и вызвать скорую помощь для пострадавшего.

Сейчас Зинину предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, и ему грозит долгое лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения. Суд ожидает молодого человека впереди.

* ВНЕСЕН В РЕЕСТР ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ РОСФИНМОНИТОРИНГА

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