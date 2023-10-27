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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:45

Косметический химик: кофеин помогает от тёмных кругов под глазами

27 октября 2023, 10:32
Причинами появления тёмных кругов под глазами могут быть недосып, стресс или усталость. Иногда достаточно всего одной бессонной ночи, чтобы у нас появились синяки под глазами. Елена Николаева, косметический химик сети магазинов «Улыбка радуги», рассказала, как справиться с этой проблемой.

Сначала стоит восстановить нормальный режим сна. Затем следует использовать продукты с легкими текстурами, такие как гели, крем-гели и ламеллярные эмульсии. Одним из способов борьбы с тёмными кругами может стать комбучка — продукт ферментации черного чая или сарсапогенин. Если синяки сопровождаются отеками, можно использовать средства с кофеином, зеленым чаем или рутином для улучшения микроциркуляции. Также помогут светоотражающие частицы роносферы, витамины группы B и K, посоветовала эксперт читателям Pravda.Ru.

Один из факторов появления синяков — естественное старение кожи в области глаз. С возрастом подкожно-жировая клетчатка становится тоньше, что приводит к просвечиванию сосудов через кожу и образованию тёмного или синего оттенка. Ещё одной причиной появления синяков может быть пигментация. В таком случае эффективна косметика с солодкой, витамином С, ниацинамидом или ретинолом.

Массаж лица может нанести вред коже вокруг глаз, если проводить его слишком интенсивно. Так как кожа в этой области очень тонкая и малоимущая сальными железами, агрессивные движения могут вызвать повреждения и синяки. Использование растительных масел, таких как оливковое или кокосовое, может привести к обезвоживанию и сухости кожи вокруг глаз.

Общие рекомендации по уходу за кожей вокруг глаз включают хранение средств в холодильнике для усиления их действия, использование средств-роллеров с охлаждаемыми наконечниками для массажа и нанесение крема на орбитальную кость легкими движениями, не тянущими кожу.

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