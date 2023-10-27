Косметический химик: кофеин помогает от тёмных кругов под глазами

Массаж лица может нанести вред коже вокруг глаз, если проводить его слишком интенсивно. Так как кожа в этой области очень тонкая и малоимущая сальными железами, агрессивные движения могут вызвать повреждения и синяки. Использование растительных масел, таких как оливковое или кокосовое, может привести к обезвоживанию и сухости кожи вокруг глаз.