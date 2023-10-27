КМСП: Бизнесу оставят 3 льготные программы кредитования

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
От этом рассказали в Корпорации МСП, которая выполняет роль оператора программы. Об этом пишет ТАСС.
Также в КМСП сообщили, что неизменной остается ставка по льготной правительственной программе кредитования высокотехнологичных инновационных компаний (3% годовых). Не претерпели изменений и условия по программе Минэкономразвития РФ «1764».
Льготную программу инвестиционного кредитования «ПСК + 1764» реализуют Минэкономразвития РФ, Банк России и Корпорация МСП. Срок действия льготных ставок — пять лет, общий срок погашения кредита — 10 лет. В приоритете для программы — обрабатывающее производство, переработка агропродукции, логистика (для Дальнего Востока и Кавказа) и гостиничный бизнес, профессиональная, научная и техническая деятельность.
Программа кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса подлежит выполнению в рамках федпроекта «Взлет — от стартапа до IPO». В ходе ее реализации предполагается предоставить до 500 миллионов рублей по льготной ставке 3% годовых. Участникам необходимо соответствовать требованиям программы по ряду критериев. В частности, они должны представлять бизнес в одной из 16 приоритетных отраслей, принадлежать к категории субъектов МСП, получать годовую выручку от 100 миллионов рублей и иметь ее среднегодовой прирост не менее 12%, а также обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности.
Если говорить о ставках по льготной программе «1764», то процентная ключевая ставка здесь рассчитывается так: ключевая ставка + 2,75% (но не более 12,25% при ключевой ставке до 13%, не более 15% — для малых и 13,5% — для средних предприятий при ключевой ставке, равной или выше 13%).
Льготные программы кредитования осуществляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», запущенного по инициативе президента Владимира Путина. Реализацию проекта курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.