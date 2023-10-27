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КМСП: Бизнесу оставят 3 льготные программы кредитования

КМСП: Бизнесу оставят 3 льготные программы кредитования

27 октября 2023, 15:26
Фото: piqsels.com
Ставки по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования «ПСК + 1764» для предприятий малого и среднего бизнеса после повышения ключевой ставки меняться не будут. Они остаются на уровне до 9% — для малых и микропредприятий, до 7,5% — для среднего бизнеса.

От этом рассказали в Корпорации МСП, которая выполняет роль оператора программы. Об этом пишет ТАСС.

Также в КМСП сообщили, что неизменной остается ставка по льготной правительственной программе кредитования высокотехнологичных инновационных компаний (3% годовых). Не претерпели изменений и условия по программе Минэкономразвития РФ «1764».

Льготную программу инвестиционного кредитования «ПСК + 1764» реализуют Минэкономразвития РФ, Банк России и Корпорация МСП. Срок действия льготных ставок — пять лет, общий срок погашения кредита — 10 лет. В приоритете для программы — обрабатывающее производство, переработка агропродукции, логистика (для Дальнего Востока и Кавказа) и гостиничный бизнес, профессиональная, научная и техническая деятельность.

Программа кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса подлежит выполнению в рамках федпроекта «Взлет — от стартапа до IPO». В ходе ее реализации предполагается предоставить до 500 миллионов рублей по льготной ставке 3% годовых. Участникам необходимо соответствовать требованиям программы по ряду критериев. В частности, они должны представлять бизнес в одной из 16 приоритетных отраслей, принадлежать к категории субъектов МСП, получать годовую выручку от 100 миллионов рублей и иметь ее среднегодовой прирост не менее 12%, а также обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности.

Если говорить о ставках по льготной программе «1764», то процентная ключевая ставка здесь рассчитывается так: ключевая ставка + 2,75% (но не более 12,25% при ключевой ставке до 13%, не более 15% — для малых и 13,5% — для средних предприятий при ключевой ставке, равной или выше 13%).

Льготные программы кредитования осуществляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», запущенного по инициативе президента Владимира Путина. Реализацию проекта курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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