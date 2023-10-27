КМСП: Бизнесу оставят 3 льготные программы кредитования

Программа кредитования высокотехнологичного малого и среднего бизнеса подлежит выполнению в рамках федпроекта «Взлет — от стартапа до IPO». В ходе ее реализации предполагается предоставить до 500 миллионов рублей по льготной ставке 3% годовых. Участникам необходимо соответствовать требованиям программы по ряду критериев. В частности, они должны представлять бизнес в одной из 16 приоритетных отраслей, принадлежать к категории субъектов МСП, получать годовую выручку от 100 миллионов рублей и иметь ее среднегодовой прирост не менее 12%, а также обладать правами на результаты интеллектуальной деятельности.