Кладут в больницу: правила для пациента

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Общественная служба новостей узнала, что делать, если вы оказались в больнице.
В первую очередь перед поступлением в больницу важно подготовиться: пройти необходимые анализы, собрать сумку с нужными вещами и не беспокоиться.
Подготовьте все необходимые документы: паспорт, страховое свидетельство ОМС и СНИЛС, а также результаты прошлых обследований.
Поскольку большую часть времени вы будете проводить в горизонтальном положении, возьмите с собой пижаму, халат или сорочку и запасные вещи для смены. Подумайте, что будете носить после выписки. Возьмите нижнее белье и носки.
Не забудьте взять с собой легкие тапочки, которые пригодятся, когда вы будете ходить по отделению. Если вы планируете принимать душ в больнице, подготовьте полотенце и резиновые тапочки. Возьмите с собой пару теплых вещей или плед на случай, если вам будет холодно.
Также стоит подумать о приеме пищи в палате. Подготовьте посуду и столовые приборы. Очень удобно иметь легкую одноразовую посуду, чтобы не нужно было мыть ее. Не забудьте про бутылку с водой. Возьмите полотенце для лица и рук. Для интимной гигиены понадобится второе небольшое полотенце. Подготовьте рулон бумажных полотенец, влажную туалетную бумагу и антисептик.
Для записей возьмите блокнот, очки (если нужно) и ручку. Не забудьте мобильный телефон, зарядное устройство и пауэрбанк. И, конечно, не забывайте о предметах личной гигиены: расческа, мыло, шампунь, зубная щетка и паста. При необходимости возьмите гигиенические прокладки, резинку для волос, крем для рук и лица, косметику, помаду, тоник для кожи и ватные диски. Если питание в больнице вам не подходит, можно взять с собой специи и соль.
Если вы принимаете лекарства по расписанию, не забудьте таблетницу. Чтобы провести время свободно, возьмите с собой книгу, планшет и наушники.
Также у медучреждения есть определенные обязанности перед пациентом. В палате должна проводиться влажная уборка не менее одного раза в день. Постельное белье заменяется не реже одного раза в неделю. Каждый будний день врач должен приходить на обход и осмотр. В выходные все необходимые процедуры проводит дежурный врач или сестра. Питание, процедуры, обследования и прием лекарств должны быть выполнены согласно плану лечения пациента.