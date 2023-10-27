Кладут в больницу: правила для пациента

Для записей возьмите блокнот, очки (если нужно) и ручку. Не забудьте мобильный телефон, зарядное устройство и пауэрбанк. И, конечно, не забывайте о предметах личной гигиены: расческа, мыло, шампунь, зубная щетка и паста. При необходимости возьмите гигиенические прокладки, резинку для волос, крем для рук и лица, косметику, помаду, тоник для кожи и ватные диски. Если питание в больнице вам не подходит, можно взять с собой специи и соль.