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Published Сегодня, 05:17

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Карусели или ярмарки. Омичей спросили, что они хотят увидеть в парке в 2024 году

27 октября 2023, 05:17
Фото: Город55
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У омичей спросили, что они хотели бы увидеть в парке 30-летия ВЛКСМ в 2024 году

Проголосовать можно в группе городских парков ВКонтакте.

Жителей Омска попросили ответить на вопрос, что они хотели бы увидеть в парке имени 30-летия ВЛКСМ в следующем сезоне.

«Дорогие наши гости, мы решили спросить вас, что вы бы хотели видеть в нашем парке в новом сезоне в 2024 году, зачем вы готовы к нам возвращаться, почему вы нас порекомендуете своим друзьям?» — спросили в официальной группе городских парков ВКонтакте. Там же можно и поучаствовать в голосовании.

Среди вариантов ответов: водные развлечения; кафе/рестораны; детские карусели; люблю парк, всего хватает; зоны отдыха/лежаки; праздничные концерты и другие развлекательные программы; спортивные инвентари и площадки; ярмарки.

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#Общество#Омск#Омская область#Парк 30-летия ВЛКСМ#Парк#Карусель#Евгений Игишев
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