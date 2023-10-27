Карусели или ярмарки. Омичей спросили, что они хотят увидеть в парке в 2024 году

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Жителей Омска попросили ответить на вопрос, что они хотели бы увидеть в парке имени 30-летия ВЛКСМ в следующем сезоне.
«Дорогие наши гости, мы решили спросить вас, что вы бы хотели видеть в нашем парке в новом сезоне в 2024 году, зачем вы готовы к нам возвращаться, почему вы нас порекомендуете своим друзьям?» — спросили в официальной группе городских парков ВКонтакте. Там же можно и поучаствовать в голосовании.
Среди вариантов ответов: водные развлечения; кафе/рестораны; детские карусели; люблю парк, всего хватает; зоны отдыха/лежаки; праздничные концерты и другие развлекательные программы; спортивные инвентари и площадки; ярмарки.