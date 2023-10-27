Глава ТПП РФ Катырин: Бизнес хочет работать в условиях стабильности

Он добавил, что ТПП поднимает вопрос о написании новой редакции НК РФ в плотном взаимодействии с госорганами, бизнесом и общественными организациями. Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров отметил, что палата сейчас занимается внесением резолюций в налоговый кодекс. Проект резолюций уже готов. По словам Чубарова, организация обратилась к участникам форума с тем, чтобы те как можно скорее представили дополнение к резолюции, не забывая о сказанном сегодня спикерами.