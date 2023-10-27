Глава ТПП РФ Катырин: Бизнес хочет работать в условиях стабильности

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
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Updated Сегодня, 09:22
В конце мероприятия состоялось пленарное заседание с участием главы Федеральной налоговой службы Даниила Егорова. Он рассказал о результатах работы ведомства за текущий год.
«Мы приняли позицию, согласно которой мы в обязательном порядке все компании не переводим на электронные счета-фактуры», — сказал он.
По словам Егорова, счета-фактуры лишь один из видов документов, которые используются в электронном документообороте. Бизнес активно переходит на электронный документооборот — за три года он вырос с 10% до 46%.
Со своей стороны представители ТПП заявили, что поправки в налоговый кодекс вносятся в среднем раз в 13 дней, что серьезно усложняет работу бизнеса. Как отметил глава палаты Сергей Катырин, для бизнеса важна стабильность в законодательстве. Он отметил, что нарушения в налоговом законодательстве влияют на инвестклимат.
Главная тенденция, говорит Катырин, это дальнейшая цифровизация, усовершенствование налоговой системы. Единый налоговый счет, который на первых этапах был непонятен во внедрении, сейчас продолжает совершенствоваться.
«Конечно же, упрощение администрирования для налогоплательщика — это самое главное, и мы рады, что налоговые службы, руководители именно так это и понимают — клиентоцентричность, ориентированность на клиента, главное, чтобы ему было удобно работать», — сказал Катырин.
Он добавил, что ТПП поднимает вопрос о написании новой редакции НК РФ в плотном взаимодействии с госорганами, бизнесом и общественными организациями. Вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров отметил, что палата сейчас занимается внесением резолюций в налоговый кодекс. Проект резолюций уже готов. По словам Чубарова, организация обратилась к участникам форума с тем, чтобы те как можно скорее представили дополнение к резолюции, не забывая о сказанном сегодня спикерами.
«В частности прозвучало предложение создать специальную рабочую группу с участием Федеральной налоговой службы по решению проблемы дробления бизнеса. Мы эти вопросы все суммируем и направим в органы власти, чтобы там все эти вопросы решались», — сказал он.
ТТП предлагает создать единые прозрачные критерии, которые указывают на применение схемы дробления бизнеса, когда одна организация делится на несколько компаний и ИП для того, чтобы распределить выручку и сохранить за собой право использовать упрощенную систему налогообложения. Нововведение позволит и государству, и бизнесу понимать правила игры, отметили в ТПП.