Для отличников учебы и ребят из многодетных семей. Где в Омске пройдут мэрские елки

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Published Сегодня, 04:41
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Глава Омска Сергей Шелест сегодня, 27 октября, рассказал в своем телеграм-канале, где в городе в этом году пройдут мэрские елки.
«Традиционные елки мэра для юных омичей в этом году, как и в прошлом, планируем провести в цирке. Билеты на представления получат отличники учебы, маленькие таланты, ребята из многодетных семей и т. д.», — сообщил градоначальник.
Также новогодние спектакли и программы подготовят в омских театрах, ДК, Городском дворце творчества и других учреждениях.
Ранее в Омске определились с местом для главной городской елки. Ее установят на территории Омской крепости. Торжественное открытие елки запланировано на 28 декабря. Омичам обещают представление и интерактивы.