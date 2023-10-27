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Published Сегодня, 04:41

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Для отличников учебы и ребят из многодетных семей. Где в Омске пройдут мэрские елки

27 октября 2023, 04:41
Фото: Город55
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Стало известно, где в Омске в этом году пройдут мэрские елки

Также праздничные площадки организуют в театрах и ДК.

Глава Омска Сергей Шелест сегодня, 27 октября, рассказал в своем телеграм-канале, где в городе в этом году пройдут мэрские елки.

«Традиционные елки мэра для юных омичей в этом году, как и в прошлом, планируем провести в цирке. Билеты на представления получат отличники учебы, маленькие таланты, ребята из многодетных семей и т. д.», — сообщил градоначальник.

Также новогодние спектакли и программы подготовят в омских театрах, ДК, Городском дворце творчества и других учреждениях.

Ранее в Омске определились с местом для главной городской елки. Ее установят на территории Омской крепости. Торжественное открытие елки запланировано на 28 декабря. Омичам обещают представление и интерактивы.

Новый год не за горами. В Омске определились с местом для главной городской елки
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#Общество#Омск#Театры#Новый год#Новогодняя елка#Мэр#Многодетные семьи#Билеты#Цирк#Сергей Шелест#ДК#Елка#Евгений Игишев
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