Девочка в больнице. В омском городке Нефтяников у школы сбили ребенка

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Сегодня утром, 27 октября, в городке Нефтяников произошла авария в несовершеннолетним. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 07:30.
По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения двигался на Hyundai по улице Андрианова. В районе дома № 3/2 он сбил переходившего проезжую часть человека. Тот шел по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшей оказалась девочка 2016 года рождения. Ее увезли в больницу. Отметим, что рядом с местом происшествия находится два учебных заведения — лицей № 166 и школа № 94.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Обстоятельства и причины произошедшего станут известны позже.