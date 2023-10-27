Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

У школы в омском городке Нефтяников сбили ребенка на пешеходном переходе

Девочка в больнице. В омском городке Нефтяников у школы сбили ребенка

27 октября 2023, 05:54
Фото: Госавтоинспекция Омской области

У школы в омском городке Нефтяников сбили ребенка на пешеходном переходе

Девочка попала под колеса иномарки, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сегодня утром, 27 октября, в городке Нефтяников произошла авария в несовершеннолетним. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 07:30.

По предварительным данным, мужчина 1967 года рождения двигался на Hyundai по улице Андрианова. В районе дома № 3/2 он сбил переходившего проезжую часть человека. Тот шел по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Пострадавшей оказалась девочка 2016 года рождения. Ее увезли в больницу. Отметим, что рядом с местом происшествия находится два учебных заведения — лицей № 166 и школа № 94.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Обстоятельства и причины произошедшего станут известны позже.

Трое погибли, двое в больнице. Под Омском произошла страшная авария с «Мерседесом»
Узнать подробнее
#Происшествия#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43