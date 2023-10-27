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иллюстрация

Больше не катаются. У 170 омичей отняли водительские права по состояния их здоровья

27 октября 2023, 08:13
Фото: Город55
иллюстрация

У 170 омичей отняли водительские права по состояния их здоровья

Прокуратура и сотрудники Госавтоинспекции обсудили итоги совместной работы и проблему участившихся аварий.

Прокурор Омской области Алексей Афанасьев провел заседание глав правоохранительных органов региона. На совещании участники обсудили совместную работу в сфере безопасности дорожного движения.

Афанасьев отметил, что в Омской области увеличилось число пострадавших и погибших в ДТП. И действительно: в последнее время сотрудники Госавтоинспекции стали чаще сообщать об авариях, в особенности при участии пешеходов. Профильным ведомствам было поручено сосредоточиться на проблеме.

К слову, в этом году по административным искам прокуроров 170 водителей лишили прав. Как оказалось, им запрещено садиться за руль из-за медицинских противопоказаний.

Прокуратура региона тщательно следит за тем, как обеспечивается безопасность дорожного движения, и заботится о качестве дорог. С начала 2023 года сотрудники ведомства добились того, чтобы в суды направили 554 уголовных дела о соответствующих преступлениях. При этом выявлены 164 нарушения закона при их расследовании.

«В ряде случаев локальные проблемы по состоянию дорожного покрытия, отсутствию тротуаров вблизи образовательных учреждений, необходимых знаков дорожного движения удается решить исключительно благодаря прокурорскому вмешательству. Такие примеры имеются практически в каждом муниципальном образовании», — отметили в пресс-службе ведомства.

Так, прокуроры предъявили 22 иска к администрациям поселений, чтобы ответственные лица устранили нарушения, касающиеся состояния дорог.

Отдельное внимание на совещании с Афанасьевым выделили проблеме пьяных водителей. Сотрудникам Госавтоинспекции предложили перераспределить силы на участки дорог, на которых чаще всего случаются ДТП.

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#ДТП#Омск#Омская область#Нарушения#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Новости#Алина Ясинская
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