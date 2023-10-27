Больше не катаются. У 170 омичей отняли водительские права по состояния их здоровья

Прокуратура региона тщательно следит за тем, как обеспечивается безопасность дорожного движения, и заботится о качестве дорог. С начала 2023 года сотрудники ведомства добились того, чтобы в суды направили 554 уголовных дела о соответствующих преступлениях. При этом выявлены 164 нарушения закона при их расследовании.