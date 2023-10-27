Более миллиона рублей похитили у пенсионерки из Москвы под видом декларирования

Специалист финансового отдела позвонил 95-летней женщине и предложил задекларировать ее деньги. В ходе разговора злоумышленник узнал, что у пенсионерки есть 500 тысяч рублей наличными и счет в банке. Он убедил ее передать деньги своему коллеге и обещал вернуть их в целости и сохранности.