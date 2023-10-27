Более миллиона рублей похитили у пенсионерки из Москвы под видом декларирования

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Пенсионерка из Москвы стала жертвой новой схемы мошенничества, в результате которой ей было похищено более миллиона рублей, пишет 360tv.ru.
Специалист финансового отдела позвонил 95-летней женщине и предложил задекларировать ее деньги. В ходе разговора злоумышленник узнал, что у пенсионерки есть 500 тысяч рублей наличными и счет в банке. Он убедил ее передать деньги своему коллеге и обещал вернуть их в целости и сохранности.
Женщина отдала имеющиеся средства курьеру и сняла еще 700 тысяч рублей, которые также передала мошенникам. Ранее один из участников этой схемы уже был приговорен к трех годам колонии за обман другой пенсионерки в Москве.