Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Более миллиона рублей похитили у пенсионерки из Москвы под видом декларирования

Более миллиона рублей похитили у пенсионерки из Москвы под видом декларирования

27 октября 2023, 14:36
Фото: 1MI
Пенсионерку из Москвы обманули на более миллиона рублей, убедив ее передать деньги якобы на декларирование, после чего злоумышленники пропали.

Пенсионерка из Москвы стала жертвой новой схемы мошенничества, в результате которой ей было похищено более миллиона рублей, пишет 360tv.ru.

Специалист финансового отдела позвонил 95-летней женщине и предложил задекларировать ее деньги. В ходе разговора злоумышленник узнал, что у пенсионерки есть 500 тысяч рублей наличными и счет в банке. Он убедил ее передать деньги своему коллеге и обещал вернуть их в целости и сохранности.

Женщина отдала имеющиеся средства курьеру и сняла еще 700 тысяч рублей, которые также передала мошенникам. Ранее один из участников этой схемы уже был приговорен к трех годам колонии за обман другой пенсионерки в Москве.

Подпишитесь
Обращена в доход государства. У экс-начальника омской полиции конфисковали квартиру
Сегодня, 03:27
Экс-глава Минздрава Андрей Стороженко стал владельцем стоматологической клиники
Сегодня, 04:46
В Wildberries сообщили, что омская школьница не могла купить у них пневматику
Сегодня, 02:37
Десятки батонов на земле и пакеты с едой. Омичи возмутились выброшенной просрочке
Сегодня, 01:57
Слова не прошли модерацию. Омским реперам из «Грот» отказали в публикации новой песни
Сегодня, 07:23
Средняя поездка — 14 минут. Как омичи ездили на самокатах этим летом
Сегодня, 06:43