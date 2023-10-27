Автоэксперт Рузанов раскрыл главный этап подготовки машины к зиме

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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Updated Сегодня, 10:57
«Необходимо нанести специальную смазку»: эксперт по автомобилям показал, как грамотно подготовить машину к холодному времени года и снегопадам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Во многих регионах России уже выпал первый снег, что означает, что зима уже близко. Автовладельцам стоит начать думать о подготовке своего автомобиля к увеличенной снегонагрузке и другим особенностям этого сезона.
Алексей Рузанов, автоэксперт и технический директор международной сети автосервисов «FIT SERVICE», рассказал, на что стоит обратить внимание в первую очередь.
Самое главное — поменять колеса
«Зимние шины — это самая важная часть всей подготовки автомобиля к зиме. Неважно, шипованные они или нет, главное — чтобы они были предназначены для зимы. И необходимо заменить все четыре колеса. Все еще случаются ситуации, когда на одной оси устанавливают зимнюю резину, а на другой — летнюю. Это не только может привести к штрафам, но и водитель рискует своей безопасностью, из-за потери управляемости автомобилем. Также следует проверить геометрию колес», — сообщил эксперт.
Эксперт также добавил, что не менее важно проверить аккумулятор — без него автомобиль не сможет завестись и полноценно работать.
Зимним холодным утром особенно неприятно обнаружить проблему с аккумулятором перед тем, как отправиться на работу. Поэтому заранее стоит проверить уровень электролита и отсутствие загрязнения или окисления на клеммах.
Проверьте багажник
Не помешает удостовериться, что масло соответствует сезону и находится в достаточном количестве, а жидкость в бачке омывателя заменена на «незамерзайку». Также, по мнению эксперта, стоит приобрести новые щетки для стекла и антифриз, если есть какие-то сомнения относительно его параметров, и долить тормозную жидкость.
«После посещения мойки зимой или при резких перепадах температур может возникнуть проблема, когда двери или багажник автомобиля залипают. Поэтому следует заранее нанести на все резиновые уплотнители специальную смазку из силикона. Также стоит обработать замки. Купите специальные размораживатели и используйте их в замочных отверстиях», — советует Рузанов.
Наконец, эксперт рекомендует заглянуть в багажник и заранее положить все необходимые предметы на зиму: щетку и скребок, запас «незамерзайки», лопату, провода для подключения аккумулятора.