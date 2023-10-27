Автоэксперт Рузанов раскрыл главный этап подготовки машины к зиме

«Зимние шины — это самая важная часть всей подготовки автомобиля к зиме. Неважно, шипованные они или нет, главное — чтобы они были предназначены для зимы. И необходимо заменить все четыре колеса. Все еще случаются ситуации, когда на одной оси устанавливают зимнюю резину, а на другой — летнюю. Это не только может привести к штрафам, но и водитель рискует своей безопасностью, из-за потери управляемости автомобилем. Также следует проверить геометрию колес», — сообщил эксперт.