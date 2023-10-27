«Аэрофлот Техникс» открыл собственный цех по ремонту стоек шасси

Плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320, согласно руководству по эксплуатации производителя воздушного судна, выполняется раз в 10 лет (для шасси, произведенных после 2016 года, — раз в 12 лет) или каждые 20 тысяч летных циклов, в зависимости от того, что наступит раньше.