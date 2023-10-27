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«Аэрофлот Техникс» открыл собственный цех по ремонту стоек шасси

«Аэрофлот Техникс» открыл собственный цех по ремонту стоек шасси

27 октября 2023, 10:10
Фото: ПАО "Аэрофлот"
«Аэрофлот Техникс» — провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов — открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320.

Компания получила разрешение Росавиации на соответствующие работы на базе собственных ангарных комплексов в аэропорту Шереметьево.

Сотрудники государственного ведомства во время аудита компании проверили работу ее подразделений, профессиональные компетенции сотрудников, внутренние нормативные документы, осмотрели производственные, складские и офисные помещения. В ходе проверки «Аэрофлот Техникс» полностью подтвердил соответствие требованиям регулятора, передает rostovgazeta.ru.

Ранее провайдер выполнял замену передней и основных стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320. С этого момента компания будет выполнять их полное техническое обслуживание, включая капремонт.

Плановая детальная инспекция стоек шасси на самолетах семейства Airbus A320, согласно руководству по эксплуатации производителя воздушного судна, выполняется раз в 10 лет (для шасси, произведенных после 2016 года, — раз в 12 лет) или каждые 20 тысяч летных циклов, в зависимости от того, что наступит раньше.

У «Аэрофлота» крупнейший в России парк самолетов Airbus A320. Цех по ремонту стоек шасси после выхода на производственные мощности полностью обеспечит потребности авиакомпаний группы.

В этом году провайдер первым в России освоил замену стоек шасси на самолетах Airbus A330 и Boeing 777. «Аэрофлот Техникс» планирует продолжить работу над расширением допусков на ремонт стоек шасси для других типов воздушных судов.

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