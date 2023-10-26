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Posted Вчера, 13:57

Published Вчера, 13:57

Modified Вчера, 13:59

Updated Вчера, 13:59

иллюстрация

Звезды, деньги, конец месяца. Трем знакам зодиака повезет с финансами в ближайшие дни

26 октября 2023, 13:57
Фото: Город55
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Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет с деньгами до конца октября

Для того, чтобы планы сложились наилучшим образом, представителям зодиакального круга следует внимательнее относиться к своим финансам.

Как сообщает Primamedia, до конца октября три знака зодиака ожидает приятный денежный поток. Последние дни этого месяца принесут им удачу, говорят астрологи.

Так, в финансовом плане дела пойдут в гору для тельцов. Они смогут формировать накопления. До начала ноября у них отлично могут пройти различные сделки и крупные покупки. Конечно, лучше при этом внимательно изучать структуру своих доходов и расходов. Не помешает пересмотреть план финансов, обновить.

У весов тоже есть время для удачного маневра. Поиск дополнительного заработка принесет благосостояние, получится совершить крупные покупки. Представителям этого знака зодиака звезды дают до конца месяца значительно увеличить доход. При этом нужно быть пристальным к деталям. Однако лучше не занимать в это время в долг.

В число счастливчиков попали и стрельцы. Окончание октября сложится для них превосходно, поэтому траты на личные нужды можно спокойно совершать. Представителям этого зодиакального круга можно также совершать крупные покупки, тратить деньги в свое удовольствие, чтобы развеяться и привнести дополнительную радость в быт.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Астрологи#Алина Ясинская#Астрология
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