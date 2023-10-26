Звезды, деньги, конец месяца. Трем знакам зодиака повезет с финансами в ближайшие дни

У весов тоже есть время для удачного маневра. Поиск дополнительного заработка принесет благосостояние, получится совершить крупные покупки. Представителям этого знака зодиака звезды дают до конца месяца значительно увеличить доход. При этом нужно быть пристальным к деталям. Однако лучше не занимать в это время в долг.